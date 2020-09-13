前立法院長王金平代表國民黨率團到大陸參加海峽論壇，央視微博的「求和說」引起軒然大波，雖經國民黨抗議、國台辦澄清，但「求和說」的確反映了兩岸目前兵凶戰危的實情。兩岸目前處在和戰之間，求戰容易，求和卻需要過人的勇氣。

歷史上分裂朝代的統合只有一條路，就是戰爭。從秦滅六國一統天下，到魏晉南北朝的結束分裂，無不是透過喧天戰火，生靈塗炭，最後帝國重歸一統，而有秦漢，而有隋唐。

朝代之間的興替更是唯有戰爭一途，就算趙匡胤黃袍加身，也是因為他掌握兵權，才有「兵不血刃，市不易肆」的美稱，但後代仍難免「千秋疑案陳橋驛」的議論。

中共建政也是經過一場國共內戰的廝殺，才使得國民黨政權流落到台灣。天下合久必分，分久必和，兩岸終歸一統好像也是歷史宿命，只是以中國三千年累積的歷史經驗，是要和統還是武統，考驗著當代人的智慧。當然，每個人都會從歷史上選取符合自己利益的觀點作為教訓。

武統論者會認為歷史上的經驗法則就是戰爭，長痛不如短痛；和統論者認為就是因為戰爭造成生靈塗炭，所以不能再走戰爭老路，尤其是人類文明發展到今天民主時代，人權和生命價值無可取代，更何況兩岸戰事一啟，傷了民族情感，未來台獨的聲勢將永遠不會斷絕。

但是歷史的現實卻是走到今天兩岸對峙、戰火飄揚的階段，華府不斷加薪添火、台灣搧風助勢、北京不能作啞裝孬，於是南海、台海的機艦穿梭頻繁，兩岸官方幾乎斷了往來，民間也經常互嗆，只要擦槍走火，戰端立啟。

在統獨的分水嶺上，民進黨政府認為現階段是台美關係最好的時候，也是過渡到法理台獨的最佳時機，於是護照、駐外辦事處順勢更名。大陸當然不會坐視台獨的氣焰繼續上揚，機艦繞台演習的目的就是在警示。前國安會秘書長蘇起說，大陸有可能「小打」教訓台灣；新黨榮譽主席郁慕明認為兩岸在蔡英文任內必將攤牌。

兩岸尚未開戰，求和之說固然有蔑視之意，卻也反映了大陸民心，以強者的姿態面對弱者的告饒。台灣人民聽了當然心裡不爽，「誰跟你求和，你來打呀！」這是民間互相叫陣的警訊。越是如此，主事的領導人越要淡定。

歷史上異族入侵尚且要求和，如宋朝對女真、契丹族，明朝對瓦喇族，更何況兩岸本是同胞手足，國共內戰的歷史教訓還不夠嗎？台海之間需要的是和平，不是戰爭；因此，求和不是屈辱，是為了蒼生不再受戰火威脅，生靈不再塗炭。

強者止戰是慈悲，弱者求和是智慧，兩岸領導人都應該竭盡心力謀求台海和平。