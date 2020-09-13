3年多前，蔡政府夾立法院優勢硬是通過前瞻預算，外界已預言計畫內容空洞、不實際，只是「圈錢」的「錢沾計畫」，日前蔡政府公布前瞻2.0經費規畫，軌道建設經費大幅腰斬，證明當初質疑為真。

前瞻計畫中的軌道建設占了近一半的經費，各地方政府都提出不少捷運計畫，有些是全新的路線，有些則是現有路線的延伸；原有的台鐵路線不是要高架化就是地下化，當然，還有「政治車站」已多的高鐵又要延伸到屏東。

但軌道建設項目也是前瞻計畫中爭議最多、燒錢金額高、甚至可能成為長期政府財政黑洞的項目。以金額而言，8000多億的前瞻預算中，軌道建設的經費高達4241億元；即使經費全用完，後續還需要投入經費營運，低效益的軌道建設，收入可能連支應營運的成本都不夠，未來會成為各地方政府的沉重負擔。

這次國發會公布的前瞻二期預算，有17項軌道項目「被調整」，總計一、二期整體軌道經費剩下不到2000億元，等於對半砍。官方說法強調計畫不變，只是因為進度較慢，未來4年不需要用太多錢所以不列入。

不過，這種「場面話」不必太認真看待，真實情況就是眾多軌道項目都調整延後，未來是否還能存在，變數多了。

台灣今年上半年已進入人口負成長，比預期的時間提早2年；近年高雄、新北都發生捷運完工通車後，運量遠遠低於預期的例子，最多的甚至只有預期運量的1到2成，造成地方政府財政沉重的負擔，這次預算調整證明過去的政策錯誤。