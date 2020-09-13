美國總統川普最近在外交上頻頻出擊，成果也頗為豐碩。從調停以色列和阿拉伯聯合大公國建交，到以色列和巴林建交，再到把科索沃和塞爾維亞拉到白宮簽了經濟協定，現在連阿富汗政府和塔利班都在9月12日於卡達展開了和平談判，令人目不暇給。看來川普是真的想用外交成就替自己在大選中加分。

這些外交突破當然不全是川普的功勞，因為很多背後的努力在川普之前就已經開始。但是川普精準把握時代脈動，以及敢於打破禁忌的魄力與另類作風，無疑是國際秩序得以大破大立的重要因素。

以中東為例，整個中東的社會結構與氛圍，已經和過去有了很大的不同。大到連巴勒斯坦人自己可能都沒有察覺。所以當以色列與阿聯宣布建交之後，巴勒斯坦到阿拉伯聯盟告狀，希望聯盟站出來譴責巴林，結果只換來一頓冷嘲熱諷，還要巴勒斯坦不要干涉他國內政。阿拉伯世界的冷漠讓巴勒斯坦感到錯愕，但川普卻能精準掌握到這些變化，而推出他的中東新秩序與以巴和平方案。這次和過去的不同是它有了很多新的元素，包括美國承認耶路撒冷為以國首都，以及同意以色列兼併西岸等等，為沉悶的中東注入新鮮空氣，不再是新瓶裝舊酒，也讓中東秩序多了許多新的想像與新的機會。

阿富汗問題則比較複雜。川普在促成阿富汗政治談判上是用了心的。今年2月美國與塔利班達成停火協議，決定自阿富汗撤軍的時候，阿富汗政府是分裂的。總統賈尼競選連任獲勝，但政敵阿布都拉不承認賈尼的正當性。在中央政府鬧雙包的情況下，怎麼跟塔利班談判？於是川普介入調停，之後終於讓兩派和解，共組聯合政府，並按美國與塔利班達成的協議，釋放了400名塔利班囚犯，這才有了上周的政治談判。

由於塔利班不承認喀布爾當局的正當性，認為那是美國2001年因為打阿富汗戰爭，拉下塔利班政府後所扶植的傀儡政權，所以拒絕與喀布爾直接談判。因此這次喀布爾派到杜哈談判的代表，就由反對派的阿布都拉領軍，有朝野不同派系的人士來增加代表性，20個談判代表裡還有宗教學者和4位女性，不可謂不用心。

可是用心不等於會談成，因為雙方立場差距太大。塔利班要建立的是基本教義的伊斯蘭酋長國，以教領政，喀布爾要的則是世俗的民主共和，兩者完全不相容。偏偏美國急於撤軍，塔利班又以勝利者之姿班師回朝，所以他只要透過談判把美國敷衍得願意如期撤軍就好，不需真的讓步。

可是今天的國際局勢又和過去不同，最重要的是經濟壓力。阿富汗亟需國際的經濟援助，但美國與歐盟把援助和女性平權掛勾、中國大陸把幫阿富汗修建公路網和內部和平掛勾，亦即不論最後阿富汗的政體如何，內部權力如何分享，至少得照顧到婦女的權利並停止內戰，假戲也得部分真做。這是塔利班主和派必須說服主戰派的地方。而這段時間外界的壓力不能稍歇，稍一放鬆，或美國大選完就不再關切阿富汗情勢，談判極可能又陷入泥淖。

川普推動的外交，或顛覆的秩序，每一個都可能有長遠影響，都值得我們關注。