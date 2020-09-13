國民黨全代會再度掀起國民黨政府遷台所攜來黃金、故宮國寶歸屬問題的討論，江啟臣主席低調稱尊重多元意見，前主席朱立倫則高調參訪故宮，強調故宮國寶屬於中華民國，又意有所指說「我們是中華文化的傳人」，他的動作政治意味十足。

多年來，故宮國寶、遷台黃金的歸屬問題不時在輿論場上炒作，但總是「來去匆匆」，只有口水價值。稍用理智和常識思考都應該理解，黃金與故宮國寶屬於「中國」，由中華民國政府帶來台灣，應屬於全中國人民，而目前存放台灣。所謂黃金、國寶屬於國民黨的說法，只是藍營人士不滿民進黨企圖推翻中華民國的氣話。

不過，民進黨已經改變對中華民國的認知。10年前蔡英文曾持「中華民國流亡政府論」，但2016年重新執政後，開始建立「中華民國台灣」論述。這套論述的關鍵在於兩點：「一刀切」和「概括承受」。

破解中華民國台灣論述

「一刀切」即以1949年為界，基本無視民國前38年與大陸的聯結，但強調後70年「中華民國台灣化」的憲政基礎和制度演進路徑，以及與對岸不屬於同一國家的「現狀」。「概括承受」即存在於現狀中的舊有元素，現階段予以尊重和保留，但不排斥採用新的手法覆蓋、沖淡或逐漸改變舊有元素，讓舊有元素的重要性、決定性和影響力持續下降，直至為零。

因此，蔡英文時代民進黨「中華民國台灣」論述裡，郝柏村等人的「反共不反中」被詮釋為「捍衛台灣自由民主」；李登輝任內初期訂定《國統綱領》、實現辜汪會談被詮釋為「推動兩岸關係正常化」。至於具有一中意涵的憲政體制、故宮國寶、護照上的國名和國徽、華航、中央研究院（拉丁文譯名為「中國學院」）等機構名，民進黨均「概括承受」，但採用各種各樣的新手法予以沖淡、覆蓋。

畢竟，政治社會化是一個在家庭、學校、社會、媒體、國家政策等多個場域同時發生的進程。隨著時間的流逝、世代的更替、體制的演變，漸進式改革的效果無疑最好、也最為細膩，當年陳水扁「烽火式去中」造成的社會撕裂和重大爭議，已經被蔡英文的「中華民國台灣」意識形態工程所替代。而在這個現實面前，國民黨已陷入失語窘境。

相較民進黨，國民黨，包括朱立倫在內，卻陷入兩岸路線困局不能自拔。國民黨論述困頓的原因並非「親美親中」，亦非「要不要九二共識」這些問題，而是中華民國詮釋權已經不在手中，尤其在面對北京時。儘管大陸對台還留有餘地，但大陸內部已經完成了「中華民國已成歷史」的意識構建，《八佰》裡出現中華民國國歌、正面刻畫國軍抗日，都說明已有「四個自信」的北京，不再在乎中華民國史觀「反噬」中華人民共和國的問題。而國民黨此次全代會上，將九二共識重新詮釋為「基於中華民國憲法」，那麼，這部「中華民國憲法」和中國是什麼關係，卻又模稜兩可。再次說明，兩岸路線之惑並非九二共識的問題，而出在對中華民國內涵的理解上。

中國國民黨的時代責任

國民黨固然無法重新撿起兩蔣「反攻大陸」的中華民國論述，「民主反共統一」也成為同溫層的自說自話。同樣，若把中華民國與中華人民共和國並列並陳，也走入「兩國論」陷阱。原本馬英九的「一中各表」恰好居於中間，但蔡英文的「中華民國台灣」論述取而代之。那麼，國民黨的中華民國新論述該如何破題？

台北故宮國寶正可以提供啟發。「中華民國」前半部分「中華」就是中華民族、中華文化，後半部分「民國」就是「民有、民治、民享的共和國」。如果台灣人不是中國人，如果沒有自由民主制度，就沒有故宮國寶在台北被人們瞻仰的今天。故宮國寶當然不是國民黨黨產，也不只是中華民國資產，而是「中華民族歷史文化精髓」與「自由民主制度存在事實」的見證。

朱立倫說「故宮國寶屬中華民國」、「我們是中華文化的傳人」，這還不夠，還需要進一步闡釋「中華民國」和「中國」的不可分關係，才能說清楚國寶和台灣的關係。國民黨需要建構一個能帶給全體台灣人、中國人、世界華人新希望的「中華民國」。