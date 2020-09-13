民國103年7月31日深夜，高雄市發生建市以來最嚴重的石化氣外洩氣爆事件，造成353人死傷。時隔6年2個月，高雄前鎮地區再傳乙烯外洩意外，儘管此次未釀成氣爆災害，但高雄市政府的處置顯然毫無長進。號稱做事風格「緊緊緊」的陳其邁市府，這次的危機因應令市民失望了。

這次乙稀外洩事件，再度暴露了高雄市府管理石化管線的馬虎與漫不經心，尤其是歷經「731氣爆」後，市府仍未建立完整的石化管線分布資料，實在太不應該。

高雄市府10多年前即建置了「地下管線數位化管理系統」，民國97年更獲得行政院頒發「國家品質獎」；諷刺的是，731氣爆發生時，這套資訊系統一點也派不上用場。如今再傳出乙烯外洩事故，市府弄了半天雖然找到禍首仍是6年前肇禍的華運，但華運共有3條分別輸送到台氯、亞聚及台塑乙烯的管線，由於無法確認是哪一條外洩，市府只好要求3家業者全部停止送氣並排空管內氣體，以防發生氣爆。

如果高雄市的地下管線已告「全面」數位化管理，何以市政府總是無法確實掌握外洩氣源？唯一的可能是，所謂的「全面數位化管理」只是對外吹噓的「噱頭」。而頒獎給高雄市府的行政院也該打十八大板。

此外，這次「漏氣」意外，更要檢討的是市政府竟然企圖封鎖新聞，大開民主倒車。據新聞報導，環保局於9月11日下午3時38分，在前鎮地區檢測出乙烯濃度飆高後，立即通知消防局派車至現場警戒及疏散，但消防局卻遲至近下午5時30分，才上「救災即時通報系統」通報災害，延遲近2小時之久。大高雄新聞記者公會發出聲明，抗議此舉是「試圖封鎖媒體消息，引發外界質疑市府刻意掩蓋」」。

政府部門若未能在災害發生時立刻通知媒體，必然會延誤民眾應變時間，後果自是難以想像。以當前大眾傳播媒體、新媒體與自媒體蓬勃發展的情況下，政府已無可能隻手遮天，尤其剛補選上任的新市長，正是被嚴格檢驗施政能力的時候，這次的掉螺絲處理方式，顯示陳其邁還未能掌握好市府的運作，若不加快腳步改進，只怕會重創新市長的形象。

（作者為資深媒體人）