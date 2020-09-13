由於新冠疫苗可能要到年底才能通過及量產，今年全球經濟大勢應該是不會有所謂的「報復性成長」等太令人驚奇的發展，目前看來預估今年美國GDP將下跌6%至7%左右，大陸GDP約小幅增加2%至3%，兩國GDP差距持續縮小，10年內有很大可能大陸的經濟力量會超過美國，成為經濟第一大國。

一個國家經濟的規模是以GDP（國內生產總值）來衡量，國內生產總值的定義是一個國家各種貨物與服務業生產價值的總和。經濟學教科書中有簡單的公式GDP=C+I+G，也就是國內生產總值等於，消費，民間與政府投資的總和。

根據世界銀行統計，去年美國名義GDP約21.4兆美元，大陸約14.3兆美元，差距7.1兆美元，今年預估差距將縮小到5.3兆美元，如果未來幾年沒有發生戰爭或類以今年新冠疫情大流行等重大事件，可以預估大陸GDP仍以6%速度成長，美國GDP則是以2%成長，匯率保持不變，也就是說，到了2026、2027左右，大陸的GDP就會超越美國，成為世界經濟第一大國。

當然大陸的人均GDP，還是比美國要低，但是國家經濟力量是算總數，很多國家或地區人均GDP排名很高，如盧森堡、瑞士、澳門等等，人均GDP都超過8萬美元，但影響力有限，過去300多年來，世界上歐洲強國如荷蘭，葡萄牙，西班牙，英國都當過世界第一經濟強國，未來中國大陸可望取代美國的地位。

雖然美國川普政府這幾年盡力對大陸發起貿易戰、科技戰等各式戰役，但總是對雙方都有傷害，並不是互榮互利之道，從美國近日大選交鋒看來，外交上中國政策並沒有成為爭論的焦點，美國國內本身就有許多事務待解決，或許西方強國仍需要一段時間來學習正面看待大陸的崛起，這畢竟是10幾億中國人一個世紀努力的成就，我們該樂觀期待。