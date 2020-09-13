在民進黨政府實施新課綱的號令之下，中國史上許多扣人心弦的重大篇章，像楚漢相爭、三國等，都被許多版本的教科書省略甚至刪去。對此，國家教育研究院回答：「108課綱強調『素養導向』，不是要訓練學生成為歷史專家，而是讓『新世代公民』了解自身存在的世界如何形成…」。

既然新課綱關心「公民素養」，我們就應談談古羅馬人。他們以公民城邦為基礎，發展出橫跨歐亞非的大帝國，其眾多文化遺產至今為西方文明之根基。因此強調「公民素養」的讀史當師法古羅馬人。

著名史學家李維（Titus Livius）在《羅馬史》中如是說：「…當青年們看到我們的祖先是如何建功立業，如何享受元老院和人民賜予他們的榮譽的時候，他們的心中必定會燃起不可遏止的豪情壯志，立誓今生即便不能超越古人，也要無愧於後世。他們更會從史書中汲取營養和經驗，知道什麼事能做，什麼事不能做；怎樣做才能善始善終，怎樣做就會惡始惡終…」。

新課綱號稱要讓學生「了解自身存在的『世界』如何形成」，是故，李維所言「我們的祖先」、「古人」等，諸君不必糾結那是漢族、南島或任何血統，只要是曾在這個世界上叱吒風雲的人，都可以是年輕學子們視若榜樣或引以為戒的對象。簡而言之，一個首重公民素養的歷史教育，應該是愈多「人物」可供學子參考愈好。

中國史傳統上「文史不分家」，記載眾多帝王將相等各式人物的生平，是故中國史理應會是「公民素養」讀史者的寶庫。然國教院的做法正相反：將中國史篇幅大量減少，且剩餘內容多為社會制度、庶民生活等。請問國教院諸君何德何能代替萬千學子認定：蔗糖、茶葉、樟腦，比曹操、劉備、孫權，更能激勵人文思考、探索處世之道？國教院打臉了自己，也打臉了李維。

當然兩蔣時代的中國史教材有其問題所在，但因此全盤否定中國史是因噎廢食。中國史亦受大量歐美、日、韓的研究者與「公民」所重視，難道他們也全是黨國遺毒？盼望國教院能反思，且未來能修正。

（作者為前國中歷史教師）