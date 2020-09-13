9月9日，索馬利蘭共和國（下稱索國）駐台代表穆姆德大使（Amb. Mohamed Omar Hagi Mohamoud）在台北揭牌「索馬利蘭共和國駐台灣代表處」，繼中華民國駐索國代表羅震華公使8月17日在索國首都哈爾格薩揭牌「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」後，啟動雙邊關係。

回顧事件始於7月1日，外交部長吳釗燮於記者會宣布我國早於2月26日（4個多月前）與索國外長簽署「議定書」，雙方互設代表處並將依1961年《維也納外交關係公約》處理外交人員禮遇等。記者提問時，吳部長答覆與索國「不是正式邦交，沒有使用中華民國」、「代表處方式最符合彼此利益」、「高度官方性質代表處關係」。而外交部臉書貼文揭牌台灣代表處無「中華民國」，認為少了「贅字」、感到「酥胡」之輿論風波，讓關心超國界法問題（transnational law）、國家定位及兩岸關係的筆者關注此事，爰分享淺見。

位處非洲東北角的索國於1991年自索馬利亞內戰中獨立。儘管對內穩定治權近30年，索國對外面臨索馬利亞打壓，而列國因顧慮恐致非洲國家版圖分裂等因素不予索國國家承認。亦即索國雖已成就國家主權（sovereignty）條件，「被國際社會承認」的期待卻仍未定。

承認制度在國際法略可分為國家承認與政府承認，前者為承認一國具國際法主體地位，後者為承認政府對該國之代表權。

兩岸關係即屬政府承認問題。中華民國乃1911年末推翻滿清王朝並承繼華夏數千年文明成立的共和國政府，於1949年12月7日宣布自成都遷都台北後成為中華民國政府治權在台灣地區，與同年10月1日在北京成立的中華人民共和國政府在大陸地區分治「中國」迄今逾70年。索國政府於1991年5月18日宣布獨立建國，聯合國、歐盟、加拿大等雖於索國設有代表處，惟據報載零國際承認、零邦交國，仍為索國亟待克服的難題。

依吳部長言，雙方屬「高度官方」卻又「非正式邦交」關係、故代表處使用「台灣」名義非「中華民國」、「代表處最符合彼此利益」。令人困擾的是，平等互惠原則下何以索國能將國號作為其駐台北代表處名稱，我方未能以「中華民國」命名駐索國代表處卻仍符合國家利益？此外，基於互惠互利又理念相近，政府或應公開言明承認索國「主權」身分，除彰顯索國「國家」地位，承認主權亦為承認其法律適格，也能穩固兩國關係之法治基礎。

與索國交友互設「官方」代表處令人喜，從索國案看國際關係中政府處理中華民國定位舉棋不定則令人憂。而兩岸政府分治至今，一中原則下台北和北京政府對等性備受考驗；大陸政府少了「以大事小以仁」的王道器度，造成親痛仇快的困境。如何運用蓄積70多年的從戒嚴到開放的能量，讓兩岸零和走向中華民族雙贏局面也是台北政府「以小事大以智」的挑戰。筆者期盼兩岸互相尊重、和平對話並為追求人民美好生活共同努力，共創「良制一國」的有利條件。（作者為法學教授、律師）