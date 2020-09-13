食安議題一直深受台灣人重視，社會經過多次食安的衝擊，也讓民眾不僅關切吃得安全，更進展到希望吃得安心，從生命科學擴大到社會科學的層面。

以近來政府開放萊豬事件為例，自從萊克多巴胺開始運用在經濟動物飼養上至今短短20年之間，其肉品是否能安全食用的問題就有許多爭辯，其安全性也眾說紛紜。主張科學派的如美國，認為只要在現在的技術下看不到問題，就算是安全；反之，以不確定推論為主的歐洲，認為除非是絕對安全，就不應該冒然認定是安全的。這也可以從雙方在國際食品法典（CODEX）爭論多年而未能達到共識看得出來。

以荷爾蒙製劑來增進動物的生長，在早期是個常見的思維，直到陸續發生一些健康上的問題導致在1960年時，義大利、德國等國家開始禁用，1977年歐盟全面禁用。合成卵泡激素DES在1938年合成後，被廣泛使用在婦女身上作為荷爾蒙的調節，直到1971年發現會造成畸胎及可能致癌才被禁用；而期間，DES也曾經被養豬業用來增進豬肉的生產量，直到被發現有健康疑慮後才禁用，這些例子讓我們對於荷爾蒙的使用及其可能產生的副作用，不得不特別謹慎。

科學的證據充實與否，雖然在食安管理是個重要議題，但其背後更重要的是：一個政府要帶給人民什麼樣的飲食環境。歐洲對於食安的看法與理念早就跳出單純的生命科學議題，而以更高層次的思考及態度來面待食安問題。例如，歐洲對醬油中所含的單氯丙二醇訂出非常低的限量，要求用非傳統方式釀造醬油的商人要嚴謹控制生產過程；不鼓勵基改食品的進口，並嚴格要求只要含0.9%的基改食品就要標示；反對以非自然的方式飼養動物，全面禁止以含荷爾蒙製劑的飼料飼養的家畜類產品。

從上述措施可以看出歐洲的消費者不僅崇尚自然的飲食，也對商人為了牟利採取非傳統方式生產食品不以為然，更何況這些利益不一定回饋給消費者，卻可能帶來消費者生活上的不安。

對於理念的堅持，在生產大國透過政治力，以所謂國際標準占有WTO談判的優勢之下，類似歐盟這樣的國家當然要付出代價，然而因有全民共識來承擔，仍得以堅持既有的飲食理念。

台灣因為特殊的國際地位，在面臨許多經貿談判的壓力時必須有所讓步，這是可以理解的，然而，在面臨類似美牛美豬的議題時，台灣的消費者是否應該開始想想，我們想要在台灣塑造出什麼樣的飲食文化？我們應該要有什麼樣的堅持？

（作者為國立陽明大學副校長）