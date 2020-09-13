去年巴黎聖母院大火，形同對人類文明的浩劫，引發世人震驚與關注。

該院坐落塞納河的西堤島，每年吸引如織旅客前往朝聖，駐足或沉思。從市區前往，可經聯繫島岸的阿爾科萊橋、聖母橋、兌換橋、聖米歇爾橋、大主教橋，或充滿詩意的新橋登島；也可經路易─菲利普橋、瑪利橋、蘇利橋、托內爾橋先登上緊鄰的聖路易島，再以跳島方式經聖路易橋抵達。若不走平面，也可搭乘地鐵至西堤站，交通甚為便捷。只要有心，沒有上不了岸的道理。

前往聖母院需搭橋過河，兩岸官方互動，北京當局堅持需要政治基礎；而所謂的「九二共識」便是過去20年來北京當局堅持的一座橋。不經此橋，兩岸官方交流便全面中止，甚至波及部分原有縣市交流乃至自由行等聯繫、構建兩岸社會的基礎領域。

近來，國民黨似乎察覺這座橋有點陳舊，甚至感到對其重返執政顯得有些沉重。於是日前全代會通過現階段兩岸政策報告，提出了「基於中華民國憲法的九二共識」等新論述，為過往的這座橋進行重新詮釋。雖是新瓶舊酒且係單方片面作為，但這似未影響北京同意國民黨指派前立法院長王金平作代表團領隊，參加本月下旬於廈門舉行的海峽論壇。

從「九二共識」到「基於中華民國憲法的九二共識」，北京雖未必公開反對，但也不等同於欣然接受，至於能否形成「九二共識、各自表述」的新模式或諒解方案，乃至王金平在論壇致詞時能否公開進行相關陳述，則仍有待觀察。

而「基於中華民國憲法的九二共識」，在某種意義上不僅與馬英九執政時期強調的「正視現實」有所契合，與胡錦濤時代提出的「現行規定」說有所交集，更是有往蔡英文提出的「中華民國現行憲政體制」或遵循中華民國憲法與《兩岸人民關係條例》等論述靠攏的跡象，這對強化鞏固中華民國的尊嚴與地位未嘗不具一定的積極意義。

然而，除了「九二共識」這座橋，在過去民進黨執政時期，雖強調兩岸交流不應預設前提，但也曾為開展兩岸全面交流互動進行過不少嘗試與努力。

譬如，前總統陳水扁2000年國慶談話時，便曾公開呼籲兩岸領導人回到「九二年的精神」，擱置彼此爭議，盡速恢復對話和交流；2005年3月在與歐洲議會議員視訊對話時，提出希望能以「九二香港會談所獲致的成果」為基礎，推動兩岸的協商、對話。而現任總統蔡英文除前面相關論述外，於2015年12月首場電視政見會上，也曾強調民進黨沒有否認「1992年兩岸會談的歷史事實」，也認同當年雙方秉持相互諒解精神，求同存異，希望兩岸關係往前推進的這一段協商溝通的經過和事實，這也是兩岸交流累積成果的一部分。

令人遺憾的是，歷屆民進黨政府多次為恢復兩岸全面交流進行搭橋，伸出橄欖枝，不論是「九二精神」、「九二香港會談的成果」、「九二會談的歷史事實」，乃至隱含對應兩岸「現行規定」說的憲法與條例等論述，迄今仍未為對岸所接受。若對照當前美中全面戰略對抗與台灣「親美遠中」的發展態勢，這其中難道全然不存在北京過去自身僵化對台政策所造成的「遠台」結果？

或有論者曰：過去20年，國民黨執政的8年裡因堅持「九二共識」，所以兩岸能夠全面開展交流。然從中共強調的辯證法來看，也正因對「九二共識」這4個字的僵固性，致使其他12年的兩岸關係不僅陷於僵局低宕，甚至是危機四伏。而這筆戰略帳的利弊得失，此刻或需重新認識與全面盤點。

對於本本主義的危害，90年前毛澤東便曾對紅軍發出警示；1992年推動改革開放的鄧小平強調：「我們改革開放的成功，不是靠本本，而是靠實踐，靠實事求是。」對於有關實踐是檢驗真理的唯一標準，習仲勛更曾指出：「這絕不是一個單純的理論問題，而是一個有重大實踐意義的問題。」況乎對兩岸心靈契合的追求？

正如西諺「條條大路通羅馬」，通往聖母院也不僅只一座橋。而開展兩岸全面交流對話，避免誤判乃至台海擦槍走火，又難道只能持續糾纏於有無「九二共識」這4個字？

（作者為兩岸政策協會祕書長）