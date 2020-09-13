前總統府發言人丁允恭在台上道貌岸然，撥亂反正；在辦公室裡雲雨巫山、顛鸞倒鳳，讓人嘆為觀止。他的醜聞引起物議，獨獨少了昔日綠營中爭取兩性平權、捍衛女性尊嚴的學者與立委，因政治同志愛而失聲失語，我們啞然失笑。

他們爭取正義的時候，大義凜然；碰到自家人則噤若寒蟬。我們又一次看到偽善嘴臉。環保議題如此，美牛美豬事件也如此，偽善作為一種定理式的存在，我們與其詈罵，不如更深刻地反省這種人類的劣根性，在下次選舉時明確抉擇，否則自己也成了偽善之徒。

偽善往往寄生於更偉大的情操或志業之中，也因為功勳蓋世而被姑息。二次大戰時期，德國納粹熱情於日耳曼復興，首腦人物中不乏博士，會彈鋼琴的很多，然而最大的諷刺在於：當他們把猶太人從集中營送進毒氣室時，他們要猶太音樂家拉小提琴為同胞送行，還在旁優雅地鼓掌。鋼琴家劊子手不因會彈奏貝多芬而高尚。

美國的獨立革命，以捍衛經濟獨立為名，為人的自由而戰。建國成功了，立憲了，名垂青史了，但是領導者的莊園與房舍中仍畜養大批黑奴，這是美國開國元勳最大的偽善，要等到若干年後第16任總統林肯才解放了黑奴。事實上，美國至今還沒有走出族裔不平等的黑影，即將到來的總統大選還在其中拉扯，我們將再次目睹更多偽善嘴臉。

台灣也有沉重的省籍問題作祟，各種公共政策與倫理議題因顏色而放大或縮小、變態地攻訐或姑息，甚至到了危害自身安危的地步。例如民進黨在野時強力反對燃油燃煤發電，當年做成各縣市反空汙自治條例的首長們現在中央高官掌權了，漠然無聲甚至成為幫兇，難道空汙微粒PM2.5突然無害？無獨有偶，當年要求瘦肉精零檢出，串連全國反美牛、美豬的卻也是同一批人。

當年在高雄重用丁允恭的陳菊市長，現在執掌監察院了，要如何維護官箴、整飭吏治呢？她說：「該怎麼辦就怎麼辦」。在上意未清楚前，誰敢在「有才華」的色狼身上掛鈴鐺？我們只能等著看，等著為台灣的政治正確上顏色，為台灣的髮夾彎量角度。

原以為民主政治能選賢與能，會彰顯普世價值，兩次政黨輪替，走馬燈變成了照妖鏡。第一次的政黨輪替，陳水扁讓我們失望了，好在當時綠營之內有許多人挺身而出，抨擊他貪汙，可惜這些人從此成了政壇孤鳥，明日黃花。

現在政黨第二次輪替，蔡英文連任，民進黨全面執政，台灣景況變好了嗎？綜觀近日的幾個案件，民進黨內集體髮夾彎，反對黨狗吠火車，公民團體瘖啞失聲，正義不彰，福祉下滑，證明了政治是高明的騙術。

人世幾回傷往事？六朝如夢鳥空啼！

偽善萬歲，我們無所逃。

（作者為國立台灣大學兼任教授）