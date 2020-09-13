司法院大法官在8月底做成釋字第793號解釋，宣布具有高度爭議性的《黨產條例》相關條文全部合憲，引發輿論及憲法學界一陣譁然之後，黨產會旋即於9月3日，具狀要求聲請釋憲的7位行政法院法官迴避，態度之囂張，令人側目。黨產會主委更氣焰高張地指謫行政法院法官「時空倒錯」！部會首長公然對法院以及法官嗆聲，實在是匪夷所思！

須知，法官應具備憲法意識，在審判中秉諸憲法對法律進行檢視，並進而享有「憲法解釋」或至少是「聲請憲法解釋」之權力。這是民進黨從黨外時期就開始高呼且推動之制度，也在司法界獲得了廣大的迴響。民國81年，司法院審查通過台南地方法院法律座談會的決議，認為法官得在審判中拒絕適用違憲之法律。這是保守的司法界首度展現法官應具備憲法意識的呼聲，也在民國84年獲大法官肯定。大法官在371號解釋中明示：「各級法院法官於審理案件時，對於應適用之法律，依其合理之確信，認為有牴觸憲法之疑義者，自應許其先行聲請解釋憲法以求解決，無須受訴訟審級之限制。」

在371號解釋做成之後，人民如果認為審判所適用的法律違憲，不必再等到審判程序終結確定之後，方得向大法官聲請釋憲，而得以直接聲請法官對所適用的法律進行違憲審查，並進而聲請大法官解釋，這大幅地促進了人權的保障與憲法的發展。

從民國84年到109年，這25年的時間，法官們透過此一得來不易的釋憲聲請權力，促使大法官做成了近50個憲法解釋，從《檢肅流氓條例》（釋字384）、檢察官羈押權（釋字392）、通姦罪（釋字554）、《社會秩序維護法》之罰娼不罰嫖規範（釋字666）、《集會遊行法》（釋字718）等，對我國憲法及人權的進步可說居功厥偉。然而，這樣一個司法界集體努力的結果，卻可能因為黨產會粗暴的轉型正義而毀於一旦。

試問，如果法官基於憲法意識，對大法官聲請釋憲就要被訴訟中的一造貼上「審判不公」的標籤，甚至公開批判，是不是會對法官形成寒蟬效應？

試問，當法官們怯於行使釋憲聲請權，對人民憲法上的基本權利保障，是進步還是退步？

尤其，在民主憲政的權力分立體制下，行政權應受到司法權的制衡，並必須依據司法判決來行使行政權。然而，黨產會的林主委不但沒有展現對司法的尊重與服從，反而選擇公開在媒體前斥責行政法院法官「拿法律系大一教科書那一套內容，反過來質疑《黨產條例》有違憲」。這樣的嘴臉，連在戒嚴時期都未曾聽聞，實在令人感到錯愕──難道民進黨的「轉型正義」，竟然是連司法權也必須服從行政權的「正義轉型」？

事實上，如果黨產會的說法合理——法官聲請釋憲就代表立場偏頗，那豈不代表之前所有曾經聲請釋憲的法官都立場偏頗？渠等在大法官做成解釋後均應自行迴避，不得續行審判？如果此一荒謬的說法可以成立，豈不代表過去這些未經迴避而做成的判決均屬程序違法，而全部應予以撤銷？

筆者理解，民進黨許多人士將轉型正義視為至高無上的誡命，然而在轉型正義之上，更重要的是「自由民主」的憲政秩序。當轉型正義可以拋棄人權，甚至摧毀審判公正性，那民主憲政法治國家的基礎也就蕩然無存。

在一個理想的世界、正常的國家，部會首長公然挑釁行政法院法官，應該會受到媒體及國會議員圍剿，總統及閣揆也會要求該部會首長道歉，並撤回荒謬的迴避聲請。遺憾的是，我們「這個國家」，在民進黨的治理下，顯然不是一個「正常國家」。筆者只能期待，台北高等行政法院能展現司法的風骨，不受黨產會在媒體前的公然恫嚇，駁回黨產會的無理聲請，繼續依法審判。

（作者為中華民國憲法學會副祕書長）