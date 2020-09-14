蔣總司令於八月六日自津浦路前線返抵南京，忽然有電給我，該電僅寥寥數語，要我立刻從蕪湖防地往南京一晤。那時我已得到前方受挫的消息，詳情卻未悉，市面人心已見浮動。我便即日應召前往。到總司令部時，才知蔣總司令已於當日去湯山溫泉休息。我就掉轉車頭，向湯山疾駛而去。

徐州戰役 吃了大虧

一見面，他便說：「這次徐州戰役，沒有聽你的話，吃了大虧，我現在決心下野了！」

我聞言大吃一驚，便說：「勝敗，兵家常事，為什麼要下野呢？」

蔣說：「你不知道，其中情形複雜得很。武漢方面一定要我下野，否則勢難甘休，那我下野就是了。」

我說：「在此軍情緊急時期，總司令如何可以下野？這千萬使不得。現在津浦路上一再失利，你下野必將影響軍心民心。武漢方面為什麼一定要你下野呢？他們現在也分共了。站在反共的立場來說，雙方已殊途同歸，不過我們早走了一步罷了。大家既已步調一致，便應捐除成見，既往不咎，恢復合作。」

蔣仍舊搖頭說：「你不知道內幕，情形複雜得很。」

我說：「你最好派員到武漢去疏通，多說些好話。我也派人從旁斡旋，以免同室操戈，為敵所乘。」

蔣說：「交涉疏通是無補於事的。我是決定下野了……」說著，他便拿出一張擬好的初稿文告，說是他下野的「通電」。

我說：「現在津浦線上，我軍已潰不成軍，局勢十分緊張。敵人已進逼蚌埠，旦夕之間即可到達浦口，威脅首都。武漢方面又派兵東進，如何部署江防實為當務之急。我看，你無論如何要顧全大局，不要下野！」

蔣說：「我下野後，軍事方面，有你和白崇禧、何應欽三人，可以對付得了孫傳芳。而武漢方面東進的部隊，至少可因此延緩！」

我還是堅持請他不要下野，而他則一再說，他已下了決心，非他下野，則寧漢之局不易收拾。這樣便結束了我們的談話。後來我才聽說，總司令赴津浦督師之前，曾派褚民誼去漢口和汪兆銘商洽。褚與汪私交極深，又屬至戚，故無話不可談。褚民誼既已數度往返於寧、漢之間，對武漢方面情形當然知之甚詳。我一再喋喋勸蔣不要下野，實是不知箇中底蘊，隔靴搔癢之談，難怪蔣氏說我不知道內幕情形了。

我辭別了總司令，即到隔壁各房間，見陳銘樞、戴傳賢、吳敬恆、陳布雷各人，對總司令的下野，均處之泰然，我覺得很奇怪。據陳銘樞說，下野宣言，在駛回南京途中，總司令已命陳布雷起草擬就了。他們也認為局面演變至此，暫時退避，也不失為上策。但是當時外間不明真相，且有部分黨人，以訛傳訛，歪曲事實，硬把罪名加到我和何應欽、白崇禧的頭上。說蔣的下野，是我們三人「逼宮」使然，恰與事實完全相反。是時白崇禧尚在蘇北軍中指揮作戰，不知此事。據我所知，何應欽當時也力勸其打消辭意，絕無逼其下野的事。下野文告因一再修改，到八月十二日才正式公布，蔣隨即赴滬，此時浦口敵人重炮與我獅子山炮台已對戰三日了。

無稽謠言 更為盛熾

這一謠言的發生，可能有三種因素：一是武漢故造謠言，以打擊蔣氏的威信。二是部分黨員也同我本人心理一樣，當此緊急關頭，總司令是萬不該下野的，而渠竟毅然下野了，其內心必有不可告人的隱痛；若輩疑心生暗鬼，自易聽信外界謠言。三是總司令是一個極端頑固偏私而忌賢妒能的人，他對任何文武幹部，尤其是統兵將領，都時時防範，連何應欽這樣四平八穩的人，他都不能放心。總而言之，蔣氏一生，只知一味製造奴才，而不敢培植人才。這一謠言可能係他授意所散布，以打擊我輩。嗣後，蔣氏由日本回上海，和宋美齡結婚並復職，此項無稽的謠言更為盛熾。我曾兩度在他南京官邸請他申明矯正。他只微笑說，這種不經之談，盡可不必去理它。我說：「我們的冤枉，只有總司令一言才可替我們洗刷乾淨。」他仍是微微一笑而已。

溯自十五年冬季，蔣總司令與武漢中央發生齟齬，我一直居中調停，以悲天憫人之心，希望黨內團結，內摧軍閥，外抗列強。後來共產黨問題發生，我也是經常袒護蔣氏，其目的無非維護本黨，完成國民革命，實無個人恩怨存乎其間。而黨內少數人不明真相，將己度人，認為白崇禧居間全力擁蔣，故第七軍始終未為武漢方面威脅利誘所動，而蔣總司令的地位始得以維繫不墜云云，此事殊有稍作澄清的必要。

蔣總司令請白祟禧為參謀長，非愛其才，而是利用白與各軍聯繫。到了白氏橋梁作用已告終結，蔣就必然要棄之如敝屣。加以白氏又是個性直才高的人，重於道義，忠於職守，敢作敢為，而又性喜直言疾諫，深鄙患得患失、奴顏婢膝的行為。此種性格與蔣氏尤為格格不入。因蔣的為人剛直其表，陰柔其裡，護短多疑而忌才。自佔領江西之後，蔣已對白深感不滿。如第二十九章所述，馬口之役後，白氏分發所獲敵人軍械予第二、三、六各軍一事，即深觸蔣氏之忌。蔣氏或不擬此批武器分發各軍；縱使分發，渠意也應由其自發手令執行，不可由白氏為之，以見好於各軍。其實，在一般情況下，參謀長為總司令作此處分，原是極順理成章的事。白氏以大公無私之心，初未想到總司令竟如此地狹隘。（待續）