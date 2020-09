無色覺醒》賴岳謙:日美防長關島會談!掀釣島主權保衛戰?

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第717集播出,由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析:「日美防長關島會談!掀釣島主權保衛戰?」

日本防衛相「河野太郎」日前出訪美屬關島安德森空軍基地(Andersen Air Force Base)與美國國防部長艾斯培(Mark Esper)行會談,雙邊首長會談本就屬於正常外交關係,但如今中美在南海地區充滿不穩定局勢,格外吸引外界的關注。

日本防衛大臣河野太郎,在網路與民調都擁有極高人氣。最近更是動作頻頻,目標是希望能獲得首相安倍晉三的青睞,幫助他角逐自民黨總裁選舉。河野表現非常活躍,期盼獲得日本國內右翼勢力的支持。河野的家世顯赫,他在安倍內閣歷任外務及防衛大臣的經歷,目前雖被派閥領袖麻生太郎勸退,外界預測明年9月的下屆總裁選舉,才是他的目標時機。

因此河野此次飛關島與艾斯培舉行會談,目的當然是希望能與美方能再度重申,釣魚島是屬於「美日安保條約」(Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan)的管轄範圍內。據了解,起初河野甚至希望能搭乘軍機,飛越釣魚島領空前往關島,但最終擔憂激怒中國大陸派出軍機靠近,雙方進一步擦槍走火發生意外,河野才就此作罷。

有關釣魚島是屬於「美日安保條約」的管轄範圍內。日方相當高調公開,但美方卻相對低調。美國相當不願意介入這淌渾水。釣魚島爭議屬於領土主權問題,且若因釣魚島問題,而與中國大陸產生軍事衝突,對美國而言是相當不利的,因此對比於日本的高調,美方對此就顯得相當低調。

此次美方將會議的重點鎖定於,重啟日本繼續研擬「陸基神盾導彈防禦系統」(GMD)的計畫。陸基神盾導彈防禦系統是日本於2017年決定向美國採購的,當時為了要應對朝鮮的導彈威脅而準備,但部屬的過程確不如預想中順利。

「陸基神盾導彈防禦系統」(GMD),在日本的部署過程出現技術阻滯,軟硬體改善研發,尚需要額外成本和時間,以及相關裝備與維護費用等預算,甚至高達42億美元,且預定地點的秋田縣和山口縣居民擔心,導彈在射發時,會遭受到助推器的波及,因此當地居民,不斷向日本中央政府抗議。

種種因素導致日本於6月中旬宣布暫停設置「陸基神盾導彈防禦系統」。美國自然不願意到手的軍購訂單消失,因此會議重點確認將與日本攜手合作研究構建防禦系統,但相關費用自然也是由日方承擔。此外,美國還要求日本加購F-35戰機。這無疑使日本的國防預算變得更加沉重。

日本防衛相河野太郎前往關島與美方展開會談,等同於到別人家,還給別人送禮物的行為,這樣的買單行為對日本而言,也不見得能為日本增添更多國際地位,甚或內涵空泛且無區域共識的印太戰略籌碼。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享!