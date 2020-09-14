無色覺醒》賴岳謙：日美防長關島會談！掀釣島主權保衛戰？

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第717集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「日美防長關島會談！掀釣島主權保衛戰？」

日本防衛相「河野太郎」日前出訪美屬關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）與美國國防部長艾斯培（Mark Esper）行會談，雙邊首長會談本就屬於正常外交關係，但如今中美在南海地區充滿不穩定局勢，格外吸引外界的關注。

日本防衛大臣河野太郎，在網路與民調都擁有極高人氣。最近更是動作頻頻，目標是希望能獲得首相安倍晉三的青睞，幫助他角逐自民黨總裁選舉。河野表現非常活躍，期盼獲得日本國內右翼勢力的支持。河野的家世顯赫，他在安倍內閣歷任外務及防衛大臣的經歷，目前雖被派閥領袖麻生太郎勸退，外界預測明年9月的下屆總裁選舉，才是他的目標時機。

因此河野此次飛關島與艾斯培舉行會談，目的當然是希望能與美方能再度重申，釣魚島是屬於「美日安保條約」（Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan）的管轄範圍內。據了解，起初河野甚至希望能搭乘軍機，飛越釣魚島領空前往關島，但最終擔憂激怒中國大陸派出軍機靠近，雙方進一步擦槍走火發生意外，河野才就此作罷。

有關釣魚島是屬於「美日安保條約」的管轄範圍內。日方相當高調公開，但美方卻相對低調。美國相當不願意介入這淌渾水。釣魚島爭議屬於領土主權問題，且若因釣魚島問題，而與中國大陸產生軍事衝突，對美國而言是相當不利的，因此對比於日本的高調，美方對此就顯得相當低調。

此次美方將會議的重點鎖定於，重啟日本繼續研擬「陸基神盾導彈防禦系統」（GMD）的計畫。陸基神盾導彈防禦系統是日本於2017年決定向美國採購的，當時為了要應對朝鮮的導彈威脅而準備，但部屬的過程確不如預想中順利。

「陸基神盾導彈防禦系統」（GMD），在日本的部署過程出現技術阻滯，軟硬體改善研發，尚需要額外成本和時間，以及相關裝備與維護費用等預算，甚至高達42億美元，且預定地點的秋田縣和山口縣居民擔心，導彈在射發時，會遭受到助推器的波及，因此當地居民，不斷向日本中央政府抗議。

種種因素導致日本於6月中旬宣布暫停設置「陸基神盾導彈防禦系統」。美國自然不願意到手的軍購訂單消失，因此會議重點確認將與日本攜手合作研究構建防禦系統，但相關費用自然也是由日方承擔。此外，美國還要求日本加購F-35戰機。這無疑使日本的國防預算變得更加沉重。

日本防衛相河野太郎前往關島與美方展開會談，等同於到別人家，還給別人送禮物的行為，這樣的買單行為對日本而言，也不見得能為日本增添更多國際地位，甚或內涵空泛且無區域共識的印太戰略籌碼。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！