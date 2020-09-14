農曆大年初一子時，台灣有搶頭香的習俗，大家比的是速度，第一個把香插進香爐的男人，辛苦了幾小時（等開門），換來幾秒鐘的英雄，自然成了眾所矚目的焦點，據說這樣「英雄」了一回，當年的運氣會大好。

閩南話的「進頭香」跟搶頭香略近，指有意炫耀自身的特長，藉以博得他人的讚譽，比較強調個人的愛出風頭。小蔡的老公老趙，是我認識的老人當中，最愛「進頭香」的男人，我不是要幫他打補釘（美化），因為他「進頭香」的行為，沒幾個同齡同性的能與之頡頏，他不光是找「八國聯軍」踢足球，還一有機會就想助人一臂之力，最讓我們齊聲讚歎的，是很多人的老公年輕時咸認有失體面，老來卻再也無力為之的「豬八戒揹媳婦」。

▲愛踢球就像去約會

老趙說他小學讀的是教會學校，還在踢小皮球時就是校足球隊的鐵桿粉絲，上了初中，因為玩了六年的官兵捉強盜，順理成章地從啦啦隊被選入足球隊，他說他母校的實力曾經是全省第一，不論是來踢館的上海隊，還是在地的最高學府，都曾敗給他們蕙蘭中學。

老趙來台後，每天傍晚帶足球出門，小蔡形容那叫一個「繫我一生心」（柳永〈憶帝京〉），就像是要去跟情人約會。老趙近一甲子的腳功，先是被某系的足球隊看上，系跟系之間的小比賽有時會在溜冰場舉行，位置就在我們打球的網球場旁邊。

為了踐履兩性平權順便提高「收視率」，有的系會安排固定的女生人數，想當然聯誼的成分居多，啦啦隊是基本觀眾，空氣裡瀰漫著一榜盡賜及第的荷爾蒙，伴隨著尖叫跟掌聲，每當青春無敵的女生人數不夠，一個幾乎每天出現，趁空檔便玩幾腳，意圖吸引目光的老頭子當然受邀。

我跟毫不知情的小蔡說起老趙正熱衷於由男變女，小蔡還跟我更正說那叫「湊數」，說會跟年輕人一起玩的老人，就跟海盜的人生三部曲一樣：殺人、放火、受招安，人玩到頂也就安分了，直到發現班上有校足隊員要請公假去比賽，隨便一聊才知道老趙的「轟轟烈烈」，於是逼著學生當線民，負責通知所有組隊的系所，不可以再找喜歡滿場跑的，「猛志固常在」的阿伯玩命，還強調那是馬蜂的屁股碰不得。

一年級的新生當然不笨，都明白這樣間接的「暗示」，老趙被晾久了腳底發癢，經過打聽才知有人暗中擺布，自己被當成關老爺在賣米粉──人強貨不硬，一來神便想玩更大的，直接加入「八國聯軍」。

▲球場就是大道場

「八國聯軍」是一群固定在假日時，會相約到校園踢球的外籍人士，有人因故缺席時，早早就在一旁秀「老腳」的老趙便有機可趁，小蔡擔心那些打過泰拳的，玩過空手道、跆拳道的，全都是不知輕重死活的，說老趙這個壽星佬一心想騎仙鶴，是不會去管前面的是不是路（鹿），一旦傷筋動骨，必須負責「百日維新」的是她。

護夫心切的小蔡，虧她想得出學母豬遛土豆，只憑一張嘴，明明看不懂合理衝撞跟技術犯規，連最簡單的越位跟三角傳球都分不清，就是要全程觀戰，還時不時張口亂喊，我跑步時看她雙手橫胸走來走去，一近身打招呼，看她兩眼珠射出閻王扮觀音，神不神鬼不鬼的光圈，還一出聲就配手勢，當自己是在講台上，也不管招來多少異樣的眼光，跑操場的大概都覺得這女的八成神經線沒絞緊。

老趙對小蔡把智商踩在草皮上摩擦，不惜自黑的醜態畢露終於投降，他明白一嘴無法吞下三饅頭的老婆大人，故意要大口氣說大話，就是要他認清事實別想跟人玩，乖乖回去老地方，搶在沒人比賽時，對著溜冰場的水泥護欄來回踢球，我很同情老趙的落寞，小蔡說：「人家老說蛟龍困在淺灘裡，心裡一定在想虎落平陽被犬欺。」

老趙被迫當「獨孤求敗」後，沒想到還吸引了幾個小男孩，主動說要拜他為師，在台灣，大概再沒有比後繼有人，還要讓古稀老人覺得人生不是黑白的。

▲知行合一在人人平等

我有次到大陸開會，老趙伉儷也想順道訪友，完事之後在火車站會合，有位衣衫襤褸拄著拐杖的老人家，一見我們就跪下，我被嚇得手足無措，老趙竟然大聲發話：「你站起來，站起來我就給你錢。」

小蔡跟我耳語：「拜託妳以後別再穿得像太太小姐。」

我不想跟她計較誰是太太誰是小姐，倒是對老趙的「人人平等」印象深刻。自從老趙改在溜冰場踢球後，每次的讀書會，我都有意無意要幫他炫耀最近收了幾個新徒弟。

「我想收個年紀大一點的，他經常看我踢球，我踢完就幫他撿附近的寶特瓶。」

老趙想收的老徒弟，我跟小蔡都見過，那痴痴的眼神，很像患有氣喘的在考慮要不要爬大山，因為新冠肺炎，校園每逢假日就大爆滿，他就忙得不見人影，老趙卻還念念不忘，「我都問他要不要跟我一起玩。」

小蔡說：「要死啦，人家有空才會順便看，你別主動出什麼鬼主意。」

能夠互補的才叫絕配，對於小善小行，小蔡向來是跳蚤咬人出嘴不出身，老趙給她的外號是「宜興茶壺」，天生只靠一張嘴，他自認是王陽明的粉絲，說人要活得知行合一才會天天開心。（朱言紫／台中市）