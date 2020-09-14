國發會日前修正前瞻建設計畫，修正幅度之大跌破外界眼鏡，其中軌道建設經費大減2,338億，而數位建設與城鄉建設則各增1,000億左右，前瞻計畫八大項預算分配和三年前規劃已然不同，有違當初提特別預算的初衷。

特別預算早年稱為「非常預算」，意指除非遇有重大變故，否則不該經常編列，後來非常預算更名為特別預算，只有因應國防、國家經濟重大變故可編列，後來連不定期或數年一次重大政事都可以編列，如今只要中央訂定特別條例獲立法院三讀通過，即可排除公債法的限制，海闊天空的舉債。

今天政府編列特別預算如家常便飯一般，使得公債法的債務限制形同具文，這些年不論誰執政總會找個名目來匡列特別預算，於是有8年8百億、5年5千億、4年5千億的特別預算，前瞻計畫8年8,400億更是青出於藍。由於特別預算仰賴舉債，是以各級政府債務近十年由5.1兆跳升至6.5兆，實非偶然。

過去蔡總統在野時，經常提醒當局要注意債務升高的問題，要重視財政紀律，然而過去四年蔡政府舉債也已破兆，未來四年還要發行多少公債尚不得而知，若繼續浮濫運用特別預算，八年任內所舉借的債務必超越歷任總統，而陷台灣於前所未見的危機，也違背了當年在野時的從政初心。

我們之所以稱如今特別預算用得過於浮濫，並非沒有原因，試想這次前瞻計畫修正，預算分配做了如此大的調整，與三年前所通過的「前瞻基礎建設特別條例」論述已相去甚遠，如此名實不符，豈不浮濫？而如此動用這筆特別預算的合理性、適法性恐怕都值得商榷。

三年前政府提出前瞻計畫擬舉債近兆元，由於舉債規模前所未見，令外界大感震驚，當時政府的論述是：「根據世界經濟論壇（WEF）2016年全球競爭力報告，台灣基礎建設競爭力全球排名第13名，落後新加坡、香港、韓國等國，仍有大幅成長空間，因此政府將積極推動前瞻計畫，便捷公共運輸系統，尤其軌道建設…。」

前瞻計畫當年規劃八年投入8,824億，其中以軌道建設占了48％最多，水環境建設占28％，城鄉建設占16％，數位建設占5％，對於軌道建設投入這麼多資源，政府當年強調：「發展公共運輸為普世價值，有其必要性，這項規劃是依未來三十年軌道運輸發展願景，就未來八年內可完成或可啟動的軌道計畫納入前瞻計畫。」換言之，八年4,241億（占48％）是經審慎評估的，惟執行三年後於日前重新評估卻大筆一揮，調降至1,903億（占23％），連原先的一半都不到，如此自然要引起外界質疑了。

這說明三年前編列前瞻8,400億的必要性、迫切性並不存在，匡列這麼龐大的預算去執行一個尚未成熟的計畫，不是浮濫又是什麼？若政府辯稱這不是浮濫，那麼便是執行不力，以致進度大幅落後，那當年政府援引WEF報告強調台灣基礎建設落居四小龍之末該迎頭趕上，豈非虛言？而當年重中之重的軌道建設不圖焚膏繼晷追上進度，反而刪了2,338億，又豈非讓台灣競爭力立於更不利的地位？

本次前瞻計畫的修正，把從軌道建設省下的2,338億元投入數位建設，為公立高中以下學校裝設冷氣，以及為台商回台用地需求預為部署，儘管理由說的通，然而短短三年八項計畫的預算分配變動如此之大，豈非當年看走眼？特別預算之所以特別，正在於計畫執行有其急迫性，循年度公務預算力有未逮，既是如此，自然要如實投入計畫所列的重大政事，豈能如此隨興修正，如此前瞻計畫預算的運用，可謂名不正而言不順，而如果立法院真允許前瞻特別預算可以這樣乾坤大挪移，日後人人效法，特別預算的運用豈不更沒章法？豈不更為浮濫？財政紀律於焉不存矣。

我們認為政府投入數位建設、為台商回台妥為預備、為高中以下學校裝設冷氣確實是該做的事，然而卻不該便宜行事由前瞻特別預算支應，理應循年度預算編列，如若年度預算無法支應，那也該重新擬一份特別條例尋求立法院支持，然後再編特別預算以為籌謀，如此名正言順，財政紀律才可以維繫，否則特別預算與年度預算何異？

我國如今各級政府債務升破6兆，大多是拜特別預算之賜，特別預算允許政府可以排除公債法的舉債限制，原是因應緊急政務需求，然而用之不當，恰足以敗壞財政紀律，這次前瞻計畫特別預算的分配做了如此大重的調整，正在挑戰特別預算的底線，透過這一事件，恰可以讓我們反思一下特別預算是否應該繼續存在，又或者該如何匡正特別預算以免浮濫編列而致國庫潰堤。

古典經濟學家說：「國家不消滅公債，公債必消滅國家！」歐債危機之前沒人把這句話當真，但回顧那些年豈不令人心驚？若不想讓公債消滅我們，朝野自應儘速匡正特別預算制度，否則悔之晚矣。