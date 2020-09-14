立法院前院長王金平赴海峽論壇一波三折，央視節目主持人的評論，被外界誇大解讀。如今，主持人已經出面說明她的本意，《人民日報》也刊出國台辦歡迎王金平訪陸的聲明，大陸真正的心聲，已經表達的非常清楚，即使國民黨不派團與會，王金平仍可以個人身分參與。

兩岸關係空前緊張，更麻煩的是，兩岸毫無對話管道，王金平願意利用兩岸民間交流最大平台海峽論壇，與大陸對台二把手汪洋碰面，對於緩解兩岸當下氣氛，絕對有正面幫助。

無奈王金平在國民黨中的角色，加上有心人想不斷操作亡國感，有股力量不希望王金平登陸，說穿了，這都是藉口，就是希望兩岸愈緊張愈好。

美國不斷進逼，大陸軍機則史無前例壓迫台海上空，但大陸當下和平統一仍是主軸，但可以想見，也肯定有更鷹派的想法。王金平到廈門與大陸高層對話，一次對話當然談不出什麼，也難改變美國打台灣牌，但汪洋願意飛到廈門來見面，台灣也派出前立法院長與會，豈不證明兩岸都想要和平。

離美國大選剩下約1個半月，美國還會出什麼招沒人知道，台灣很難有說不的權利，但台灣可以告訴大陸，我們有我們的無奈，但絕無任何挑釁之意，期盼共同維護兩岸和平。

海峽論壇的王汪會，無關顏色，就是對台灣人民是好事，那就應該支持，王金平也應堅持初衷前往大陸，就是這麼簡單的事。