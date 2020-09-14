美國政府對TikTok的禁令啟發了歐盟，歐盟國家也啟動了「數據主權」保衛戰。

愛爾蘭數據保護委員會於8月底下令Facebook暫停向美國傳輸歐盟用戶的數據。愛爾蘭有「歐洲矽谷」之稱，是美國互聯網巨頭包括谷歌、臉書、微軟等公司的歐洲總部所在地，它代表著歐盟的互聯網政策方向。

在這場互聯網互豎高牆、保護數據的風潮中，歐盟的動作，其實慢了半拍。最早的互聯網限制，毫無疑問是創始於中國大陸，俄羅斯、印度、泰國、新加坡、馬來西亞等國家，近來也陸續制定法規，限制數據跨境流動。

過去我們常說互聯網無國界，現在，數據成為新世紀最重要的資源，各國的保護措施，實質上切割了互聯網，互聯網不再是無國界的領域。最典型的想法，是歐洲議會智庫在7月發布的一份報告中，提出歐盟要考慮建立「歐洲雲」或是「歐洲互聯網」。

新冠疫情限制了人類自由跨境流動，數據爭奪戰又將人類，困在一個個碎片化的互聯網之中。