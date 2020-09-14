美國要派國務院次卿克拉奇來台，就雙方經貿事務進行會商；這可說是在蔡政府宣布開放含萊克多巴胺的美豬與內臟之後的一個「交易」。其實，我們完全可以預期，美國次卿來台，並不會代表就此開始和蔡政府進行雙邊的自由貿易協定（FTA）談判。

含瘦肉精的美豬進口壓力並非從蔡英文任內才開始；早在馬英九時期，美國就有壓力，並且一如現在的說法，「開放美豬進口後，再談FTA」。但是馬政府深知美國的外交手法，提出的應對之策為「把美豬的進口開放，當做雙邊FTA中的一個項目來談」，如此，則可以各取所需，達成雙贏；但是美方不肯，所以該案就此擱置。

當時的政府人士多有經驗，又沒有意識形態的包袱，了解到美豬問題的嚴重性，所以拿出相對重大的議題來交換；美方也了解到本身的要求問題重大；但更深知與台灣的FTA在對中共問題上的意義，權衡之後，只能暫緩。果不其然，在蔡政府日前宣布美豬開放之後，美方立即提出了「障礙清單」，其中還包括米酒、基改食品、健保醫材、資通訊等等，真的是族繁不及備載。

現在政府開放美豬進口，換來了一個美國次卿訪台；國務院次卿訪台一事定會被做大，搞得看起來光鮮亮麗，燈光效果十足；但所造成的後果還不只是割地賠款，更可怕的是造成一種足以影響未來發展的結構性變化，還附帶賠上國民健康。

所謂的結構性變化是指，瘦肉精美豬進口政策一開，會形成未來無法再禁絕美豬進口；同時影響內部豬農，以及民眾健康；但換得的只是一個美國務院次卿來台北，往後中共的壓力一大，下回說不來就不來。這樣子，我們拿一個結構性的承諾，去換一個一次性的煙火，這個政策是怎麼訂定的？

當然，美國如果不怕北京的立即報復，大可以在次卿來台時，宣布與台北的FTA開始進行對話，做一個很漂亮的球給台北；然後再把這個球高高掛起，拿出清單，一個一個要求台北讓步；再把這些台北讓步的進展，做為對北京施壓的籌碼，俾能使雙方得利。

但無論如何，在這樣的賽局中，最吃虧的必定是台北。這還只是我們在「假設其他情況不變」下；這其中還有一個更大的變數存在，那就是，如果川普不能連任呢？這不過也是不到60天的事。當前美國這種很多無厘頭、笑話式的外交與政策，都是川普個人式風格的延伸，川普一旦連任失敗，這些政策或作法遭到下任總統的更動，幾乎是必然的；屆時，蔡政府所付出的結構性讓步，能收得回來嗎？

（作者為資深媒體人）