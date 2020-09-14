蔡英文總統選在國會休會期間，用幾近偷襲的方式宣布開放含瘦肉精美豬登台。雖然說，獨裁的蔡英文打臉文青的蔡英文早已不是新聞，但最讓國人不齒的是整個民進黨昨是今非的嘴臉。

對於爭議性法案，行政團隊希望迴避國會監督、盡早脫離國會這個戰場，本無可厚非。但身為與行政權對抗的立法權，若是也甘願配合行政院的節奏，不但是自我矮化，更是愧對民意寄託，將立法院自貶為立法局！

民進黨第一次完全執政時，蔡總統曾向國人宣告，議長中立化是民進黨國會改革的起手式，並表明民進黨的國會議長將遵守：不參加政黨活動、不擔任黨職、不參與黨政協調平台的三不原則。然而，就在游錫堃被提名不分區立委時，即可知道在民進黨眼中，國會議長是不需議事經驗的累積、也不需嫻熟議事規則，議長一職充其量就是酬庸的性質。因此，要求國會議長配合民進黨，也只是剛好而已。

雖說國會議長通常都是與國會多數同一黨籍，但自當選議長後，就應該跳脫黨派色彩，成為所有國會議員的議長，即議長中立化精神。但從上次監察院人事審查即可得知，立法院長最後是在被民進黨立委包圍下，宣讀有瑕疵的會議結論。顯然游錫堃院長離議長中立化的目標，還有一段頗長的距離。

以此次行政院開放含瘦肉精美豬為例，上到總統，下至農委會主委，都不曾把國會監督看在眼裡。先是總統表示，開放含瘦肉精美豬不需修法，總統更直接宣告開放進口時程。爾後，農委會配合總統規畫，將行政命令修正預告縮短至7天，並拒絕召開公聽會。在總統跟行政團隊眼中，國會監督不過是一場民主秀，相關配套修正的行政命令將來送立法院審查，勢必如入無人之境，表決部隊一路綠燈，配合行政權演出。若真如此，不單是立委墮落為替行政權背書的橡皮圖章外，國會議長更淪為為保官位，向行政權輸誠的傀儡。

事實上，中立化的議長應該捍衛立法權。游錫堃院長應提醒總統與行政部門，只要開放含瘦肉精美豬配合修正的相關行政命令需要送立法院，行政權就應該尊重立法權有修改、討論的空間，不該在都還沒審議的情況下，就替立法權訂下審查結束的時間表。除此之外，游錫堃院長更應站在代表最高民意殿堂的高度，建議總統與行政院應透過國會監督與溝通，讓整個美豬開放更公開透明，而非一意孤行。否則，三不原則下的國會議長，還真坐實了院長不如柯建銘總召，院長只能聽命配合，不能說不。

（作者為立法委員國會辦公室主任）