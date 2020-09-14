國民黨全代會掀起故宮國寶究竟屬誰的論戰，前後兩任主席態度不一，江啟臣顯得保守，朱立倫卻積極表態。故宮國寶屬誰？答案其實很簡單，故宮國寶是中國人共同的資產，由國民政府帶來台灣，由中華民國政府保管。

國民黨黨代表主張故宮裡的國寶是國民黨的資產，故宮門票收入應歸給國民黨，其實是酸黨產會以轉型正義之名追討國民黨黨產。

未料，這個自嘲的建議，掀起黨產會興致，臉書發文指國寶不等於黨產，請國民黨停止黨國不分，這個黨國不分又引發「國」的爭議，網民紛紛批評民進黨去中國化，以切香腸方式凌遲中華民國，若不認同中華民國，憑什麼強占中華民國帶來台灣的資產？

朱立倫腦筋動得快，到故宮宣告國寶屬於中華民國，故宮寶藏是中華文化的精髓，提醒民進黨不要遇到中華民國講贅字，遇到故宮時就講國寶。

故宮這些文物是經過數千年歷朝歷代不斷累積，無論故宮蓋在哪，文物本身的歷史涵意不會改變，屬於中國這塊土地與全體中國人，也不會改變。

所以，這些寶物不屬於國民黨，而屬於認同中華民族血脈的傳承，認同自己在民族情感上是中國人，才有資格擁有。

民進黨從陳水扁執政時積極推動的去中國化，造成社會嚴重撕裂，蔡英文執政後，更從政治、外交、教育、文化等全方位強調台灣意識，尤其透過歷史教科書大幅刪減中國史，藉由教育「天然獨」的下一代來否認台灣人是中國人。

故宮國寶是中國傳統文化的遺產，吵著分家的孩子，要想繼承遺產，該先認祖歸宗，才能名正言順。民進黨執政若不承認是中國人，大搞一邊一國，就應該把國寶還給中國。唯有認同自己是中國人的人，才能擁有這些國寶。