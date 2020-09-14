前國安會祕書長蘇起提出「台海危險性歷來僅見」的示警，絕非杞人憂天。美、陸機艦頻繁進出台海與南海，日前大陸空軍甚至連續兩日以「全空層、多架次」模式越過海峽中線，一度抵達距台灣僅166公里處，造成台灣極沉重的安全壓力，美軍卻轉往關島與馬里亞納群島附近海域舉行年度大型演習。大陸兩艘航母山東號和遼寧號在渤海進行首次聯合軍演，後續可能利用遠海秋訓實行雙繞台行動，兩岸互疑持續累積。

相對軍事上的緊張，兩岸交流互動也因互疑而引發風暴。前立法院長王金平原擬率團赴廈門參加海峽論壇，卻因央視國際台主播李紅以「這人是來求和」為標題定位，藍營社群瞬間炸鍋，黨主席江啟臣強硬回應，要求當事人向王金平與國民黨道歉，否則不會為交流而交流。

兩岸鴿派應挺身而出

國台辦很快做出澄清，表示大陸歡迎王金平出席海峽論壇，期許兩岸各界多做有利於增進了解、增信釋疑的事，希望能夠化解台灣各方的疑慮。影片主持人李紅也透過媒體回應，表示她的本意是促進兩岸溝通與和平，並解釋「求和」是尋求和平，她衷心歡迎王金平參與海峽論壇，並在次日央視國際台節目中表示，「王金平率團訪大陸有助兩岸交流」。但是國民黨對大陸及李紅的處置仍不滿意，決定取消原定計畫。

兩岸失去一次相互表達和平願望的機會，令人十分痛心。和平契機功敗垂成，背後有太多值得探究與警惕之處，而其中最最危險之處，在於兩岸社會對於「求和說」看法的落差。

在台灣社群裡，幾乎一致認為，和平不能用卑躬屈膝換來；藍營網友更認為，國民黨已是在野黨，不應淌入兩岸泥潭，不要再當蔡政府煞車皮，幫台灣化解危機反而被汙名化，讓自己被抹紅是中共同路人、投降派；但在大陸網路社群裡，卻認為「求和說」何錯之有，在大陸的硬實力面前，台灣本來就應主動求和，因而要求國台辦態度要更強硬，不應有任何退讓。

很明顯，兩岸官方有意避免緊張情勢惡化，民間卻有鷹派化、極端化趨勢。2016年兩岸關係漸趨惡化，兩岸網民也開始激烈交火，2019年綠營「抗中保台」的選舉動員以及選舉激情未退；大陸社會長期以來，先對台灣存有浪漫的期待與想像，後來卻發現與現實有巨大落差，進而形成的傷心與失望，及伴隨而來的不解和憤怒。

此次破局的原因或許各方各有解讀，無論是什麼樣基礎條件所形成的社會氛圍，當前兩岸民意極端化的趨向，確實對兩岸鴿派造成相當的衝擊。最極端的「武統派」與「台獨派」，不斷鼓吹兩岸即刻開戰，對於任何追求和平的人與團體，進行無情的網路霸凌；較不極端者也越來越堅持己見，反對任何妥協、示弱，無論極端或較不極端，都造成一定程度的沉默螺旋效應，不利於兩岸和平建構。

然而在當前美中競逐升溫情勢下，擁護兩岸和平的力量若不挺身而出，任極端主義叢生蔓延，對兩岸社會搧風點火，造成負面影響，和平必然將日益遠矣。這也是為何馬英九會在與江啟臣同台的反美豬活動上，表示兩岸再不溝通，局勢會非常危險，因而表態支持過去的政敵王金平率團參加海峽論壇的緣故。「九二共識」一詞的創造者，前國安會秘書長蘇起也在近日的研討會上警示，美國大選之後，中共可能會出現「小打」的「非戰爭軍事行動」，呼籲蔡總統要做好準備，不可繼續躁進。日本的台灣專家、東京大學教授松田康博日前也投書表示，台灣應冷靜克制對大陸的挑釁言行。台海危機並非一家之言，兩岸都需要格外警惕。

不是投降是傳達善意

兩岸官方自2016年以來基本斷絕往來，民間交流也因民進黨政府多方阻擾而日益減少，國共之間的交往，因民進黨政府任意延長藍營政要赴陸管制期，加上國民黨敗選後內部自顧不暇、兩岸論述搖擺不定，也缺少和大陸對話的意願。正因為如此，過去重要性較低的海峽論壇，如今一躍成為各界矚目的活動。兩岸是否能打開對話窗口，是否能創造和平利基，是否能消弭社會對立，其實才是更深層的背景。面對危機風暴，兩岸鴿派再不挺身而出，搶奪話語權，待洪水襲來，將為時晚矣。

「求和」並不是投降，而是善意的表達，王金平應擇善固執，給兩岸和平一個機會。