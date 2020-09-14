外電日前報導大陸在8月26日從不同基地，向南海發射東風系列中程彈道飛彈，落在南海，有的說是2枚，也有說4枚；但都是媒體報導，沒有任何官方公開證實，美國，日本和大陸都沒有說，搞到大陸究竟有沒有打飛彈，都是個謎。

台灣有長程預警雷達，如果大陸打東風飛彈到南海，台灣應是第一個掌握的國家，就算不是從頭就抓到，在飛彈發射的中段或後段還是能掌握；如果大陸真有打，台灣也抓到，我方應該公布，外電一定會引述。2013年北韓試射飛彈，我長程預警雷達有掌握到，國防部還對外宣布，在國際大大的露臉，很有面子。

當時國防部還在立法院備詢時公開說明。當被詢及北韓若發射飛彈，國軍多久可掌握，國防部副部長楊念祖說，上次北韓發射火箭，國軍在1、2分鐘內即掌握訊息，這次方向若一樣，也會在同樣時間內掌握。

這次傳聞解放軍打的飛彈，包括從青海發射的是東風-26型，另東風-21D（DF-21D）則是從浙江發射。其中東風-26射程可達關島美軍基地，有「關島快遞」稱號；至於DF-21則被稱為「航母殺手」，所以甚受關注。

如果大陸真打飛彈，以民進黨政府操作文宣的本事，竟錯失這次宣傳機會，頗令人意外，除非軍方的長程預警雷達沒掌握到，或是大陸根本沒有打飛彈。

相對國際關注大陸是否打飛彈到南海，向美軍叫板；蔡政府選擇10日解放軍連續2天在台灣本島西南方進行海空演訓，參演機艦距台最近約90浬時，由國防部、外交部罕見主動召開記者會，訴諸國際。國防部呼籲北京當局應該要求解放軍有所節制，不要再當麻煩製造者。外交部則強調，我方已將共軍對台的威脅資訊通報重要友我國家。

蔡政府的做法即是所謂的戰略溝通，讓國人與國際知道共軍演習恫嚇台灣，特別公布共軍參演機艦示意圖。但意外的是，包括美、日等重要國家或周邊國家反應冷淡，也沒有正式發言挺台，不像1996台海危機，多國政府聲援中華民國。美、日等國看待大陸這次在西南的海空演訓，沒有像蔡政府想的如此般嚴重。

事實上，美軍在西南海空域活動多年，反潛機和偵察機經常飛，海南島三亞的火箭發射基地與核潛艦基地都是其電子偵搜目標，大陸現在有實力了，想擋住美軍不再往裡走。如要針對台灣，就直接在台海當面演訓，不必跑到西南。