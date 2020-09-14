由於北京中央電視台主持人李紅的「求和」說，中國國民黨決定取消出團海峽論壇，此一結果，為一個三輸兩贏之局。

第一個輸，當然是國民黨。本人曾提到，如果國民黨未能有一個堅實、前瞻、不卑不亢，可以解決兩岸難題的合情合理兩岸論述，未來不論在海峽論壇、國共論壇，或其他任何形式的會談中，國民黨的功能將只不過是兩岸關係中的「道具」而已。

2014年太陽花運動後，國民黨在兩岸論述上的優勢已開始喪失。長達6年期間，國民黨內部一直在為是否要修改或堅持「九二共識、一中各表」而爭論，而無進取性的大論述。2016年完全在野後，國民黨更無能力再主導兩岸關係，到了江啟臣主席任內，只剩下以《中華民國憲法》做為防禦性或打混的工具，坐實了國民黨只是拿著香跟拜民進黨的說法。從此，沒有大論述能力且又在野的國民黨，在兩岸關係上顯得首鼠兩端、進退維谷，無論對民進黨或對北京而言，都注定已是輸家。

由於民進黨政府的刻意敵化兩岸關係，以及國民黨在兩岸論述上的退縮與不作為，大陸民眾對於兩岸關係的看法也發生了巨大改變，從早期對台灣的「仰視」到「平視」，到現在的「俯視」；從「台灣最美麗的風景是人」到「台灣人已不認為自己是中國人」；從「中國人不打中國人」到「台海兵凶戰危」、「武統」聲量快速升高；從對國民黨有期望到失望，北京央視李紅雖然是失言，但也反映出即使靠兩岸關係吃飯的專家也會不經意地流露出對國民黨或台灣的不屑，這才是兩岸最大的隱憂，也顯示出國民黨在大陸人民心中的角色及重量已經快速低落。

國民黨基於尊嚴不出席海峽論壇，可以理解，但作為大黨，可以思考一下：「今日處境，何以至此」？不出席論壇，的確扳回些了尊嚴，但是未來兩岸關係的互動中，國民黨到底將扮演什麼樣的角色？要繼續當兩岸關係的「道具」，還是能夠用大論述與行動贏得兩岸人民的尊敬？這才是國民黨應該深思反省的問題。

北京無疑也是輸家。在疫情之際，北京仍希望召開海峽論壇，目的就是希望兩岸代表性的互動不要輕易停止，但是李紅的一句話，使得國民黨無法出團，這也反映出北京幾十年的對台工作成果有其脆弱性。北京的確也需要檢討，其大論述及作為是否也出了問題？為何兩岸心靈的互動沒有像兩岸經貿交流一樣的緊密？

兩個贏家，一個是民進黨，一個是美國。民進黨並不樂見兩岸有密切的交流，蔡英文也吝於請原本要出席論壇的王金平向北京高層表達友誼。美國正在把中國大陸往死裡打，兩岸愈疏遠敵對，台灣愈需要美國。沒有國民黨參與的海峽論壇是民進黨與美國所樂見的。

最大的輸家當然是兩岸關係。國民黨願意出席海峽論壇，不是為政黨利益，而是為兩岸交流考量。在李紅的談話後，國民黨在「兩岸關係」與「政黨尊嚴」中糾結，最終決定不出團了。沒有國民黨參與的海峽論壇，雖然還會如期舉辦、熱熱鬧鬧，但是在政治意義上，絕對是兩岸關係的再一次後退，兩岸關係又輸了一次。

（作者為孫文學校總校長）