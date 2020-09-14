全球新冠疫苗上市競賽，似已進入衝刺階段，各國都想當領頭羊。國外有很多疫苗廠已進入第3期試驗，將評估其在田野使用之安全性和效力性，上市指日可待。國產疫苗則連第1期人體安全試驗都尚無成績，和國外進度相比，實望塵莫及。日前防疫中心指揮官陳時中宣稱「大膽一點，明年1月便可緊急授權使用」，意即跳縮第2期效力人體試驗和第3期田野人體試驗時程，台灣就可能超前和世界各國同步上市疫苗云云。

日前媒體報導，英國牛津大學主導開發，以腺病毒為載體的新冠疫苗，在第3期人體試驗，出現受試者有「脊髓炎」，或「多發性硬化症」的不良反應，疫苗試驗已宣布暫時停止。為此，全球開發疫苗的9個大疫苗廠聯合發表聲明：「會保證疫苗安全，不會倉促上市。」據知中國大陸和俄國研發的疫苗，也有以不同型之腺病毒為載體的新冠疫苗，至目前，其人體試驗都沒傳出問題。雖然牛津大學尚未公布這些不良反應的原因，筆者猜測造成受試者「脊髓炎」，應只是個案，可能和注射之油質佐劑，引發自體免疫或發炎症候群有關，也有可能因所打疫苗誤入血管造成；而受試者發生「多發性硬化症」應是疫苗過度的免疫反應所造成，因報導並未提及有多少受試者呈現此症狀，故無法評估疫苗的安全性。不過，相信很快英國就會恢復疫苗測試工作，媒體也報導歐洲各國對此資訊透明的疫苗仍有信心。

話說回來，全球至目前尚無用腺病毒為載體技術，成功製造上市的人用疫苗。因此新冠病毒用此技術製作疫苗，醫藥界頗為期待。該技術為將新冠病毒棘突蛋白之基因片段嵌接於腺病毒上，再將此基因重組過的腺病毒，用非洲綠猴腎細胞培養增殖，經純化出病毒抗原，加入適當佐劑，製成活毒疫苗。中國曾用實驗動物測試此種疫苗，可產生良好的細胞性免疫和體液性免疫反應。這種疫苗應是全球最有希望領先上市的候選疫苗。筆者建議防疫中心應適時公布國家隊開發疫苗的進度和成果，讓民眾有所瞭解，否則將來陳部長緊急授權使用的疫苗是啥，民眾不知，令人有施打疑慮？誰敢用呢？

5月19日陳時中在例行記者會中宣布，台灣已37天無本土病例，表示國內社區很安全，並豪語表示已通過期中考，期末考要靠疫苗云云；話猶在耳，至今已近4個月了，百餘日來台灣都無本土病例發生，而全球許多國家疫情仍延燒中，最近台灣幾乎每天都有零星境外移入案例，因此仍迫切需要疫苗。中、俄雖已有疫苗使用在少數人身上，但仍屬在第3期的田野人體試驗中，也尚未獲世衛組織的認證；而台灣國產疫苗卻是遙遙無期。日前陳部長接受某媒體訪問時竟說：「台灣有本錢等疫苗」，請問陳部長，是要延長鎖國時程？還是耍賴不交期末考卷了？

本月12日陳部長在歐亞2020暨台灣急重症聯合學術年會表示，台灣近期將與新冠疫苗全球獲得機制(COVAX) 簽約，採購疫苗。COVAX為世衛組織發起，已有172國加入，該機制採取聯合採購，目前有9種疫苗研製中，只要有參與此機制國家，都能公平獲得疫苗。台灣非世衛組織會員國，又和該組織處不好，想在2021年底前購得疫苗實有困難，不如反求諸己，自己國產吧？

就如陳部長所言「大膽一點」，當目前第1期安全性人體試驗完成後，可省去2、3期人體試驗，讓疫苗逕自上市，就當只是「安心牌」疫苗也好，直接號召百萬勇敢ㄟ台灣人施打，可奪得全球疫苗領先地位，台灣新冠防疫期末考又能完勝他國，超前部署，再度讓台灣當一次防疫先鋒模範生吧！（前台灣省家畜衛生試驗所所長）