排山倒海的輿論壓力下，國民黨中央取消以政黨名義參加海峽論壇。從王金平受邀之初被解讀為「另有玄機」，到央視李紅「這人來求和」刺激各方敏感神經，再到此時「曲終人散」留下一地雞毛，短短1個星期劇情跌宕起伏，表面是紅藍綠小三角之間的波譎雲詭，背後是否有中美台大三角的暗中角力？不得而知。

儘管國民黨不少人不太樂見王金平登陸，但兩岸情勢的確「兵凶戰危」，總要有人穿梭溝通、釋放善意，但國民黨已經被民進黨抹紅留下心理陰影，民進黨則是陶醉在反中民粹之中不能自拔，民眾黨雖然有意維持兩岸互動，無奈實力不夠，藍綠白無法以一己之力走出各自的政黨利益局限來處理兩岸議題。

最歷歷在目的案例，無疑是2005年「扁宋會」以及其後的「搭橋之旅」。巧合的是，此次王金平受邀參會後，就有兩岸人士將此行和2005年連戰「破冰之旅」相提並論，但實際上，王金平此行和「扁宋會」更類似，而最後結果也再次證明，當年「扁宋會」的腳本只不過在今天的時空背景下、換了一批主角之後再度上演。

親民黨人士常自詡2005年的「搭橋之旅」意義強於連戰「和平之旅」，因為此行鋪墊甚多、布局縝密，尤其是「扁宋會」與「胡宋會」先後舉行，宋扮演了實際上兩岸執政當局之間的溝通角色。只是當時的連戰並不希望讓宋楚瑜專美於前，「搶跑」登陸，再加上大陸認為國共「一笑泯恩仇」的歷史意義更大，進而「搭橋之旅」被連戰搶了風頭。

不過，上述論述在其他人看來只能算是「主觀詮釋」或「一廂情願」。首先，當時「扁宋會」的作秀意味更強，雙方各取所需後，發現勢頭不對就立刻切割，如阿扁很快推翻會談共識、宋在大陸否認幫人傳話等。其次，在當時背景下，國民黨仍有很大重返執政的可能，相較於民共對話，大陸重新建立國共平台、主導兩岸關係的意願顯然更強。再次，15年前的「大三角」格局是「中美聯手遏獨」，宋楚瑜的溝通角色並非關鍵、不可或缺的。

回到這次海峽論壇，央視主播「這人求和」只不過是一根點燃炸彈的引信，最深層次的結構性互信問題，仍然和2005年的「扁宋會」相似。儘管王金平和蔡英文、民進黨之間關係融洽，加之王金平已經退休，和當初扁宋競爭的「瑜亮心結」完全不同，但透過藍營人士以緩解紅綠之間互信不足、溝通欠缺的問題，依然是一個無解的「悖論」。更加棘手的是，相較於15年前美方鼓勵兩岸溝通對話、對民進黨有所顧忌，而今美國對台政策丕變，會樂見紅藍綠「重開機」嗎？

不過，如果拿出「扁宋會」十點共識，包括遵守憲法處理兩岸關係、執政者承諾不推動台獨、支持兩岸民間交流、兩岸軍事緩衝區，對比當今各黨對兩岸議題的「鴕鳥式逃避」或「自爽式暴衝」，仍有積極意義。在網路民粹的綁架下，政治人物愈來愈沒有遠見和擔當，愈發小鼻子小眼睛，是不爭的事實。

（作者為智庫研究員）