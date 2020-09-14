無論做什麼「攏是大熱門」！陳時中2022春秋大夢真能如願？ 21:032020/09/14 言論 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 無論做什麼「攏是大熱門」！陳時中2022春秋大夢真能如願？ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 無論做什麼「攏是大熱門」！陳時中2022春秋大夢真能如願？ 無論做什麼「攏是大熱門」！陳時中2022春秋大夢真能如願？ #大熱門 #陳時中 #2022 #春秋大夢 #如願 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 被政治耽誤的歌手！陳時中登小巨蛋沒時間參與萊劑座談？ 21:052020/09/14 時事 陳時中改口不認美豬換國際地位 網譏：用市長人格說話？ 19:022020/09/14 生活 陳時中選北巿長？蘇貞昌：他不論做什麼事都是大熱門 10:362020/09/14 生活 陳時中讚謝金河「吃豬睪丸腦筋好」醫：有風險！ 18:482020/09/14 生活 陳時中選北市長？蘇揆：他做啥都大熱門 10:412020/09/14 政治 恒隆陳啟宗 憂美大選前世界局勢 04:102020/09/14 話題觀察 大數據扣車位算房價 讓您遠離房屋單價陷阱 14:412020/09/14 房市新訊 海巡擒毒霸2／兄弟當高官子女高學歷 黃大彰隱身24年愛種田生活如老農 08:202020/09/14 社會 陳時中登小巨蛋開唱 蘇貞昌稱羨：被政治耽誤的歌手 10:162020/09/14 生活 中時社論》求和避戰錯了嗎？ 20:382020/09/14 中時社論 言論熱門新聞 中時社論》求和避戰錯了嗎？ - 中時社論 - 言論 張亞中》三輸兩贏的海峽論壇 - 觀點 - 言論 中時專欄：施威全》海峽論壇 民進黨兩面三刀 - 名家 - 言論 快評》民進黨不配爭國寶 - 短評 - 言論 蘇泳霖》誰還記得「扁宋會」教訓？ - 觀點 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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