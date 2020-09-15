然值此軍情緊急之時，將才難得，故蔣氏心雖不悅，但又無可如何。東征軍事發動時，白崇禧奉調為東路軍前敵總指揮，指揮第一、二、三及附義各軍入浙作戰。命令發表時，第二軍代軍長魯滌平極感不服。因論年齡、資望，魯氏均遠在白氏之上。然蔣總司令與第二軍軍長譚延闓均知此事非白氏擔任不可，魯滌平實才有不逮。後經譚延闓一再解說，魯滌平始無言。到入浙戰事發生，第二軍曾一度失利，魯滌平幾有潰不成軍之勢。值此緊要關頭，白氏曾親率總預備隊兩團，星夜冒險蛇行前進，深入敵後，直搗敵將孟昭月的總指揮部，方使全局轉危為安，卒獲全勝，佔領杭州，肅清浙江。此一乘危用險的進兵方式，才使魯滌平佩服得五體投地。

用兵如神 出奇制勝

惟白氏以底定東南之功，不特未獲主官青睞，反招致無聊的嫉忌，身為東路軍總指揮的何應欽，竟以白氏單獨進兵，未等他一同入杭州而不悅。蔣總司令也以白氏竟能運用自如，指揮其親信的第一軍而疑竇叢生。白氏以一員猛將，但知披堅執銳，奮勇殺敵，初不意功高震主，竟有如許的暗潮。

京、滬克後，白氏又受任為北伐軍第二路代總指揮，指揮陳調元等軍循運河兩岸北進。陳調元原係白崇禧的老師，且曾任方面有年，此次屈居白氏之下，頗感不服。因親往見總司令，頗有抱怨之辭。蔣說：「白崇禧行！你應該接受他的指揮。以後你就知道了！」陳調元始鬱鬱而退。

嗣後，津浦線上之戰，白氏用兵如神，每每出奇制勝，陳調元不禁為之擊節歎賞。在我軍自徐州南撤時，敵軍乘虛反攻，如疾風暴雨。陳調元位居第二路前敵總指揮，倉皇不知所措。白氏命陳部先退，自率總指揮部特務團殿後，掩護本路軍，緩緩南撤。雖迭經敵軍猛撲，白氏指揮從容，三軍穩重如山，不驚不亂，陳調元尤為之咋舌稱奇。其時陳部餉糈不繼，白氏乃將總指揮部和特務團的給養，撥交陳部濟急，本部及特務團卻等待後到接濟再行補充，充分顯出主帥捨己為人的風度，更使陳氏心折。所以白氏在東南、蘇北、魯南，數度作戰之後，終教關、張俯首，士卒歸心，「小諸葛」遂更名聞遐邇了。

以上故事，都是譚延闓、陳調元等親自向我口述的。孰知白氏戰績日著，蔣氏對他的疑忌也日增，甚至在和諸元老談話中，時時露出對白氏不滿的批評，說白氏「不守範圍」。張人傑曾為此與蔣辯論，說在蔣氏直接指揮下的各將官，論功論才，白崇禧均屬第一等，值此軍事時期，求才若渴，應對白氏完全信任，使其充分發展所長，不可時存抑制他的心理。據說，蔣總是搖頭皺眉說：「白崇禧是行，但是和我總是合不來，我不知道為什麼不喜歡他……」這是張人傑當面對我和李濟深說的。我不免聞言悚然。

居間維繫蔣與白關係

為著彌縫蔣和白的情感，中央元老如蔡元培、吳敬恆、張人傑等常向我提及此事，希望我也去和蔣先生委婉解釋。惟我私自忖度，很覺不便正面提出，以免有左袒白氏之嫌。某次謁見蔣氏，他問廣西有幾位留學日本士官學校的學生。我說，只有馬曉軍一人。提到馬曉軍，我就乘機介紹馬氏以前任廣西陸軍模範營營長，及民國十年中山援桂時任田南警備司令的情形，並涉及白崇禧為人的重道義感情。我舉他以前在田南警備司令部內當營長時的故事：

馬曉軍是一個看錢極重而膽子極小的軍人。一聽見槍聲，便神經緊張，手足顫動。每逢軍情緊急，即借故離開部隊，躲往安全地區。部隊統率的責任則交由黃紹竑、白崇禧、夏威等幾個營長，全權處理。危險期過，馬氏又回來做主官。如是者再，頗為官兵所輕視。加以他視錢如命，偶爾帶幾個士兵因公出差，有向他借一角或五分於途中購買茶水的，回防地後，他也必追索。所以上下官兵早已有心希望他離開部隊。某次，百色防地為劉日福自治軍所襲，部隊都逃往黔邊，馬氏個人卻逃往南寧。到劉部被驅離百色後，馬氏又要回隊。這時幾位營長，如黃紹竑、夏威等，都主張拍一電報給他，請其不必回營。獨白氏堅持不可，他認為這樣做，無異於犯上作亂，於做人的道義有虧。由這個例子看，以馬曉軍這樣的人，白氏對他尚且忠心耿耿，其為人的正直忠厚可知。

其次，白氏擔任我的參謀長，前後達三年之久。一有軍事行動，則出任前敵總指揮，從未計較名位。是一位喜歡做事，任勞任怨的人。廣西能夠完成統一，整訓收編部隊，提前出師入湘北伐，他的功勞，實不可沒。蔣氏知我有所指而言，只連聲唔、唔，而結束了我的談話。

又有一次，比較說得更露骨了。我說，白氏才大心細，做事慎重敏捷；他以前在當我的參謀長時，遇事往往獨斷獨行，然從無越軌之處，我對他也能推心置腹，所以事情做起來又快又好。如今他縱或有「不守範圍」之處，推其原意，亦無非想把事做得快，做得好。總司令如覺得有不合體制之處，大可明白訓諭，千萬不可於部曲之間，吞吞吐吐，疑心生暗鬼，反為不美。

我一再誠誠懇懇地向蔣氏解說，總希望全軍上下精誠團結，和衷共濟。但是不管我怎樣地言之諄諄，他總是時懷疑忌。忠言難以入耳，實堪浩歎。所以就蔣與白的關係說，自克復南昌而後，已失和諧，還是我居間維繫。故黨人所傳，說我的擁蔣，全是白崇禧居間促成，適與事實相反。（待續）