因為住得近，我經常搭小蔡的便車上賣場，有次結帳時，前面一位老先生裝了一大袋東西，購物籃子不能拉出去，對剩下的兩箱飲料不知從何下手，老趙一個箭步，「我幫你搬。」

●禮多在年高

結完帳還不見人回來，我跟小蔡都不想出去讓太陽「剝皮」，過約十分鐘，老趙匆匆走來神色大異。

小蔡問：「你怎麼笑著跟人出去哭著回來？」

「那位先生騎一台很破的摩托車，籃子裡全是雜物，我幫他把飲料放好，找到繩子把東西綁好，這麼大熱天，他的親人呢？他怎麼會一個人出來買東西？還一直跟我鞠躬說謝謝。」

跟我們同輩的，大都知道不能像廟裡的鐘，聲大肚裡空得徒具虛名，我們的父輩受過日本統治，常以無禮為恥教育我們，除了禮貌，我們從小在學校就知道「處變不驚」，老趙之所以被歐吉桑的「莊敬自強」給感動，那是他在推己及人而不知，像歐吉桑這樣親手親為的老人，可說是台灣最後的精神堡壘。

弱勢的大陸老人，是中國最可悲的一代，不敢亂說但敢亂動，我見過在路邊跟人伸手的，不是跪就是躺，朋友還經歷過被膽大的老人故意「碰瓷」（假車禍真詐財），老趙幽幽的說：「我寧願是生在台灣的，曾經的大日本帝國的二等人民，可以每天跟人大聲說謝謝！」

●揹媳婦想要人記住

小蔡的健康情況，在進入黃昏的「燃燒」之後大不如前，我們都認為那是成天要操心老趙的結果，老把老公當兒子管，自己的身體就會像木樁上的烏龜──一碰就跌。看小蔡操場走沒兩圈，人就像三伏天的狗上氣不接下氣，老趙決定夫妻倆要另闢蹊徑，說是繞遠路走公園對身體好，不再跟我一路吸廢氣回家。

過沒幾天，小蔡就自爆老趙的新「齣頭」──玩豬八戒揹媳婦。

小蔡說：「豬八戒揹著孫悟空變的媳婦，心裡還在想天上的嫦娥姐姐，我就在猜：他是不是又在想他那個『青梅』？嫌我在旁邊礙眼，才故意說要揹我？這樣一來就可以專心看地上好好想人家？那個廣告詞怎麼說的？不在乎天長地久，只在乎曾經擁有。」

嫁了人的女人一旦吃起莫名的醋，我老想到唐太宗賜給房玄齡他老婆的假毒酒，在讀書會時，我以此開頭問大家敢不敢喝毒酒？答案竟然全都一致，看來女人對「聞君有兩意」（〈白頭吟〉）的慼心是千古一同。

問題的由來總該說清楚，經我一點題，老趙說：「豬八戒揹媳婦，那是電視亂演的她還當真，看來我是吃力不討好，我是心甘情願想揹她，哪一天我從十步變成只能走五步，那就是快要揹不動了！真揹不動就是老了！準備要『回去』了！我死了以後，她經過公園就會想到我曾經揹過她，就不會把我忘記。」

●平等對待男女老少

那次的讀書會出現了空前的「淹水」，小蔡是痛哭流涕，當場說她以後再不會對老趙亂罵：「死鬼滾一邊去！」除了足球比賽，再不會對他任何愛出風頭的行為橫加干涉，免得哪天一語成讖後悔莫及。

很多人討厭希特勒，他有些話在台灣根本經不起檢驗，例如：「婦女的支持不可或缺，男人會自動跟上來。」我很多夫妻檔朋友，對政治完全是「同床異夢」。希特勒對愛情的看法倒很實際，他說：「事實證明女人愛真正的男子漢，她們的本能告訴她們，應該去尋求英雄的保護。」

台灣談了多年的兩性平權，在人人拚命揮灑汗水的體育場，還偶爾聽到男人公開大聲談論女性身體，不可否認台灣仍有大男人主義，我不是莊子說的「見卵而求時夜」的過於早計，能平等對待身邊的男女老少，這就是「進頭香」，就是英雄。（朱言紫／台中市）