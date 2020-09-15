老爸，昨晚我又夢見了您，您依舊是打著赤膊，一身霸氣的刺青，一副嚴肅凜然貌。記得我曾鄭重詢問您是否為「外省幫派的流氓」，您咯咯大笑，才說起了您如煙的過往……

您十六歲時，韓戰爆發，共軍到村子裡強制徵兵，大伯因為剛結婚，爺爺便叫你代兄從軍。您跟我說，那是一個明月在天，星光點點的夜晚，您在門前拜別了爺爺、奶奶。奶奶低聲啜泣著，您跪地磕頭道別，您說您永遠記得那一晚，因為那是您這一生最後一次與他們相望淚眼。

您參戰不久，就兵敗被美軍俘虜，被俘虜的人就分成了兩派：一派想回大陸老家；一派想跟隨蔣公來台。而想來台灣的這群人因曾參加過共軍，怕「忠貞」一事上不能見容於國民黨，故每人都在身上紋刺了「反共抗俄」、「三民主義」、「殺豬拔毛」等字樣，再繡上青天白日滿地紅的國旗，以示對國民黨的忠誠；而當你們最終以「反共義士」的名義來到台灣，就被加上了「123自由日反共義士」的光環，在台灣一待五十餘年，也開啟了您在台灣半生的漂泊歲月。

只是與爺爺、奶奶各在天涯，音訊斷絕的傷痛，一直就像根「芒刺」，不時刺得讓您遊子落淚，掩面嘆息。您千方百計，終於在四十多年後一償宿願，重回故土探親；您跟我說，那晚一樣是皓月當空，星斗滿天，您匍匐趴跪在爺爺奶奶墳前，抱著墓碑痛哭失聲，一樣的夜晚，一樣的明月，但已物換星移、人事全非……

轉眼間，您的骨灰也已安置在靈骨塔裡，而我也已是強仕之年，白髮新添。今日是您的忌日，我在您的牌位前，焚上一炷清香，想跟您說：

我會告訴您兩個可愛的小孫子，告訴他們爺爺照片裡的刺青不是流氓的標記，而是「英雄的徽章」，光榮的印記。（段致平／新北市）