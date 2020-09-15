無色覺醒》王丰：中美疫苗研發比拚！大陸生技領先前茅！(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第718集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「中美疫苗研發比拚！大陸生技領先前茅！」

正當美國無所不用其極，窮盡一切卑劣手段，扼制中國大陸的時刻，美國可能做夢都沒想到，全球最快的四支新冠肺炎疫苗研發中，有三支是中國自行研發中的疫苗，一支名義上是英國研發的卻交給中國深圳的康泰生物生產。

人們現在倒要拭目以待，在美國11月大選之前，會不會奇蹟出現，生產出可以即刻施打的疫苗。不只是拯救人民，而且是拯救川普的選情。

中國式的治理模式，或許就像北京新華門那五個大字標示的意義：「為人民服務「。這和西方民主體制不是為人民，反而是為政客自己，的確是極其鮮明而又值得人類社會省思的強烈對比。

東西方文明碰撞衝突到今天，人類社會究竟得到了省悟。這趟文明的競賽，這場龜兔賽跑的勝利者是誰？其實結果再明顯不過了。龍的傳人勝過了霸權的傲慢，龍的傳人超越了美國西方霸權的代表。

孫中山曾經說，如果中國強盛起來，就要為世界人類盡一個責任，要濟弱扶傾。濟弱扶傾在這次疫苗研發爭戰之中，中國始終保持低調、虛懷若谷、寬宏大量，對照美國方面只顧甩鍋，不顧人類抗疫防疫大局，兩相對照形成鮮明強烈對比。美國很容易被人發起挑戰，這種態度表現，還像是個世界領袖該有的樣子嗎？

據中國傳媒報導，中國國家知識產權局公布，由中國工程院院士陳薇所率領軍事醫學專家的團隊，中國軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所成員，與「康希諾生物」股份公司，在3月16日研製疫苗完成，並獲准正式進入第一期臨床試驗。隨即在3月18日聯合申請的「Ad5-nCoV」疫苗專利，4月12日展開第二期臨床試驗。並已在8月11日被授予專利權。

疫苗專利權申請人，包括了中國人民解放軍事科學院，以及康希諾生物股份公司，專利名稱「一種以人複製缺陷腺病毒為載體的重組新冠病毒疫苗」疫苗，另一個名稱「腺病毒五型載體疫苗」（Ad5-nCoV），發明人有15人，這是中國大陸第一個發給的新冠疫苗專利。

新疫苗在國際重要學術期刊「刺胳針」（The Lancet）發表臨床實驗報告，這個世界第一個新冠疫苗第二期臨床試驗資料，試驗結果證實可以讓健康人群得到三重保護對抗新冠病毒：

1.特異性抗體：超過九成九受試者產生。

2.中和抗體：九成五產生。

3.特異性T細胞免疫反應：八成九受試產生。

中國在這次新冠肺炎疫苗研發的全球科研競爭中成果斐然，全球注目。但美國卻以吃味吃醋的心態，對世界各國的努力冷言冷語、冷嘲熱諷，實在有失大國身份與格調。

例如，俄羅斯搶先在八月宣佈，俄羅斯第一款新冠肺炎疫苗「衛星五號」（Sputnik V）已經註冊。俄羅斯是全球第一個註冊新冠疫苗的國家。

別人的努力成果不加油也就罷了，美國竟然以俄國疫苗沒做第三期臨床，卻搶先宣告達標為理由，美國官員竟酸俄國疫苗「連猴子都不會試用」。但關鍵問題是，美國連人都沒疫苗打，猴子當然沒疫苗可打啦。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！