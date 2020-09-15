美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）最快在本週內來台訪問，預計三天的行程焦點在主持「台美經濟與商業對話」（US-Taiwan Economic and Commercial Dialogue），克拉奇在美國國務院的地位排名第三，僅次於國務卿蓬佩奧，主管國安與外交事務的副國務卿比根（Stephen Biegun），克拉奇主管經濟發展及能源環境事務，直接掌理經濟及商業事務局、能源資源局、科技顧問辦公室等。克拉奇的訪台，清楚展現了台美交流主軸，以衛生、科技、能源、經貿事務為核心。

更值得台灣政界與商界領袖注意的是，克拉奇不只是政治人物，更是成功的商業領袖。他在去年6月就任國務院次卿之前，擔任DocuSign公司的董事長兼執行長長達11年。在公司營運層面，克拉奇帶領DocuSign從新創、上市到成為產業領導者，DocuSign電子簽章的使用者已經超過4億人，股價總市值高達366億美元，約新台幣1.1兆元，與台灣第二大上市公司鴻海相當；在產業發展層面，克拉奇奠定了電子簽章的產業規格，在電子商務領域扮演舉足輕重的角色。

而早在1990年代，當時在通用汽車服務的克拉奇，就是美國與日本汽車工業第一家合資公司的核心幹部，通用汽車與日本發那科（Fanuc）組成GMF Robotics，是全球最領先的自動化產線工業機器人合資公司。由此觀之，克拉奇的訪台不只具有外交與經貿交流的政治意義，他個人在產業鏈、工業自動化、網路電子交易等先進領域的經驗，以及在舊金山網路科技產業深厚的人脈，更能帶給台灣科技製造業者與政府相關單位極為寶貴的機會。

蔡英文政府在8月28日宣布開放美豬與美牛進口，撤除了台美經貿交流升級最大的絆腳石，媒體大多將美豬美牛政策與美中大國角力戰爭相互連結。政治的議題固然是無可逃避的挑戰，不過，我們清楚看到攸關台灣產業結構升級、台商永續發展、以及台灣新世代年輕人長期發展的實質機運，才是政府與產業領袖努力的方向。

簡而言之，台灣在開放美豬美牛政策後，「拚經濟」的機運猶勝於「拚政治」，克拉奇訪台將要開啟「台美經濟與商業對話」的平台，焦點議題在全球科技產業鏈的重組、醫療體系發展、智慧財產權保障、以及台灣正在飛速發展的再生能源與基礎建設等，都是攸關台灣未來三十年產業結構升級的核心議題，涉及的產業更廣泛、技術更升級、人民就業的福祉更高，是從未出現、具有全面產業發展戰略高度的歷史機運。

本週開議的立法院新會期，將會處理美豬美牛政策的相關法案，可以想見各黨派仍然會在食安議題與豬農產業的衝擊上繼續爭辯，或者更進一步論證「美豬美牛換雙邊貿易協定（BTA）」等爭吵多年的議題。我們認為，朝野政黨當然應該在保障食品安全、穩定本土養豬產業等問題，做出讓人民安心的政策保證，這是政府最基本的功課。

不過朝野政黨更應該拉高政策論證的戰略高度，體認到美豬美牛的開放，已經帶來台灣產業升級的歷史機運，更進一步思考如何打造實質有效的台美經濟商業對話平台，邀請科技、能源、生技、以及法律等各個產業龍頭的領袖積極參與，共同思考台灣在全球產業結構變局下，如何確保台灣既有優勢、掌握發展機運的最佳策略。

豬肉進口只是個別產業的議題，再上一層有台美雙邊貿易協定、有跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的多國經貿關係，而克拉奇訪台帶來的則是更高層級的產業發展戰略。負責的單位則從衛福部的食品部門、農委會的農產部門，擴大到經濟部國貿局，並升高到經濟部、國發會、科技部，乃至行政院與立法院。朝野政黨政策辯論的的格局，應該從個別產業的巷戰，拉高到台灣關鍵產業發展的全面布局，當全球產業都在快速向前奔跑的時刻，政治人物也必須與時俱進，這是人民共同的期盼。

再進一步言，台灣的未來當然不能單一仰賴美國，其實在9月4日舉行的「重組供應鏈論壇」，除了美國AIT之外，還有歐盟歐洲經貿辦事處、日本台灣交流協會積極參與，面對全球產業鏈重組、新的架構將會建立在5G、智慧工廠、人工智慧等二十一世紀的新基礎建設之上，正在積極參與升級的日本、歐盟、東南亞、與印度等，都是台灣產業發展必須把握的盟友，台灣原本就掌握了全球產業鏈的核心競爭力，我們應該將自身的優勢極大化，用更寬廣的國際視野來鞏固台灣在全球產業鏈無可替代的地位，將「拚經濟」的投入產出極大化。