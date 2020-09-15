語不驚人死不休的菲律賓總統杜特蒂又有驚人之語，他發話要菲律賓人在新冠疫情下挺住，「不要死」，撐到疫苗問世時。他還強調，西方製藥公司要求預先支付訂金，只在乎錢，他將優先向中俄尋求協助獲取疫苗。

杜特蒂向來以敢說話聞名，他這次對於新冠的發言，實際代表了發展中國家的心聲，也揭露了赤裸裸的國際現實。他炮轟西方製藥公司，應該是已經嘗試過向他們尋求疫苗的可能性，但得到的答案是必須預先支付訂金，而且價格可能還不低，火冒三丈的他，立刻把西方製藥公司幾近勒索的賺錢手法公諸於世。

面對新冠肺炎的威脅，西方製藥公司並沒有改變以往的做法。從愛滋病治療藥物到伊波拉病毒疫苗，居壟斷地位的西方製藥公司並不考慮人道或是發展中國家困窘的經濟，基本邏輯就是利益極大化，特別是生死攸關的藥物，不怕你不買，而是你要先下訂，再慢慢等排期。

但現在新冠疫苗發展並不完全被西方製藥公司壟斷，大陸和俄羅斯已相繼發展出疫苗，這意味著發展中國家可以擺脫被掐脖子的局面。頭一次有了有別於西方的其他選擇。

杜特蒂嗆聲西方，不是他勇敢，而是國際現實已經改變。如果今天只有西方製藥公司一種選擇，杜特蒂應該會摸摸鼻子保持沉默。