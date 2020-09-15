2020新冠肺炎爆發初期，防疫相關商品水漲船高，有錢都未必買得到。好在防疫國家隊的不眠不休，口罩等相關防疫用品產量日趨穩定，除了台灣平安度過第一波病毒攻勢外，我們的口罩外交也幫助了全世界20餘個國家。

就在國民都引以為傲於「Taiwan can help」時，近期卻爆出三重某間藥局藥師發現收到國家隊提供的36包口罩中，有1包印有安徽製的字樣，於是通報衛生署。徹查後，發現國家隊的兩間公司，進口中國非醫用口罩魚目混珠，宣稱這些假口罩全是MIT的醫療級口罩並上繳國家，而國家給予他們的禮遇及材料則被默默外銷，海削一筆。確實，一般民眾只能相信所謂的「口罩國家隊」，聽起來就像是國家掛保證似的，若是沒有內行人懂得並注意到假口罩上的字樣，誰又能辨別真偽？

網路世代，資訊爆炸常讓人難辨真偽，甚至受騙上當。去年底我無意間觸及一個反假新聞、謠言與詐騙的網站，發現裡面有許許多多過去信以為真的事件，原來都不是真實，於是漸漸地養成每日上去瀏覽的習慣，一來實用，二來也為生活增添一些了解新知的趣味。受到假口罩事件的啟發，讓我不禁揣思，假設這個我日後長期依賴辨真偽的網站，有一天突然拋出一個假訊息給我，我是不是比起其他原本有戒心的來源更不容易查覺到？

我過去有很長一段時間待在媒體圈，因此有與許多資深媒體同事在不同電視台共事的經驗，即使是電視台也都曾遭到非議，說他們提供了不實新聞。讓我對這些媒體的內容也產生了些許的懷疑。反觀上述的網站，我不熟它的背景，不認識主事者，不了解他們成立網站的動機與企圖，不了解他們查偽與求證的方法與技術，然而，我居然很信任他們。如果我們較認真對比一下，這其中還帶一點點荒謬性。

在網路時代之前的新聞媒體，都有所謂的「守門人」制度，守門人理論是傳播學的一環，指的是新聞媒體從消息來源獲得大量資訊後經編輯篩選、刪減的過程。至於資訊的選擇規範則建立於「守門人」自身，因此，守門人需背負著新聞機構長久累積的可信度名聲壓力，絲毫大意不得。

網路時代，誕生了所謂公民記者──人人皆記者，人人皆可發新聞，傳統守門人的角色被演算法取代，所謂的新聞道德，似乎只存在大學殿堂，假新聞反而更常達到傳播效果。至今，我們到底應該相信實體媒體機構還是網站呢？也許，兩者都不可盡信。

一位晚輩任職於外商公司多年，三不五時會與我交流一些職場大小事。她雖年紀輕輕就爬到管理層，直接報告給頂頭上司，外商公司的管理風格是屬於父權式管理，老闆說一，沒有人敢說二，百分百地服從。一日，公司高階主管會議中，老闆當著眾人面前指責她辦事不利，做了錯誤的決策，初生之犢不畏虎，這位晚輩直接對眾人說，這是當初老闆下的指令。老闆悻悻然的回應 : 「所有人說的話，妳都不可以盡信，就算是我說的也一樣，我是代表我的立場表達，但是，老闆並不一定是對的，最終做決策的在妳，成敗結果也是由妳來承擔的，我並不負責妳的人生。」看來，連權威者都會告訴你，無論是誰，人言不可盡信，自己更需要有判斷能力。

這讓我想起《全民公敵》這部電影的結尾。

男主角在飽受掌控國家機器的官員以非法方式監聽監控之後，終於回家與妻小團聚，此時，電視上播出亦遭受到監視的議員發表談話，他說：「我們都知道監視我們的敵人是必要之惡，但我們也漸漸了解到，我們也同時必需監督那些監視者。」此時，男主角的妻子問，「那麼，誰又該來監控這些監督者們呢？」

的確，監視科技本身是中性的，但背後掌控這些科技的，永遠是人們自身。我們能做的，似乎也僅是要求掌控權力的人能自律，只是，人們的自律，並不會因為性別、社會地位、經濟情況、為官或為民而有不同，假若人們能自律，什麼監控科技也不必存在了。不是嗎？

既然連自律都不可信，我認為，在數位時代，永遠保持懷疑的態度才是正確的。正如宋朝大哲學家張載所言，於不疑處有疑，方是進矣。

（作者為科技媒體專欄作家）