國民黨王金平本擬率團赴廈門參加海峽論壇，這對兩岸已處於戰爭一觸即發邊緣的危局來說，本是一件令人期待的事，透過民間的善意與交流，或者可以稍微緩解彼此間的緊張關係。可是，卻因為央視主播李紅的一個「這人是來求和的」標題而破局，國民黨決定停止出團。這個決定，毋寧令人遺憾。

儘管大陸國台辦已即時發出澄清，李紅也透過媒體作了解釋，但「求和」2字含有輕蔑意味，為了黨格、國格，江啟臣硬起來，展現國民黨的骨氣。

「議和」之事，自古已有之，春秋時代稱之為「行成」，也謂之「平」，唯有雙方平等，展開談判，以獲得共識，才得以「成」，如若任何一方擺出高姿態，甚至以嘲訕的言語評說此事，都是無法教人忍受的。李紅輕率的發言，導致和平契機喪失，凸顯兩岸民間愈來愈不信任的危機，固是一樁遺憾；而國民黨僅從維護尊嚴的角度，輕易放過了這一個良好的機會，也是一樁憾事。

戰爭的可怕，是人人皆知的，老百姓生命財產的損失及戰後殘破的慘狀，思之讓人不寒而慄。身當危局，只要有一絲絲和平的可能，任何人都責無旁貸。春秋之際，晉楚兩大國相爭，夾處於兩強之間的宋國，最是為難，因此先後有兩次的「弭兵」之盟，由宋國大夫華元及向戌居間斡旋，終於達成協議，使宋國免去了生民塗炭之苦。儘管這只是短暫的和平，而且必須以納賦貢獻為代價，未必是公平的，但卻使老百姓得以休養生息，是以後世對華元、向戌都有相當高的評價。

台灣目前情況與宋國非常類似，中美兩國爭霸交鋒，皆以台灣為籌碼，無論誰勝誰負，受害最深的一定是台灣老百姓。主政的民進黨，孤注一擲，押注於美國一邊，言聽計從，甘為前驅，任何人都可以窺出其間的危險性。國民黨雖是在野黨，儘管弱小，所謂「國家興亡，匹夫有責」，面對此一危險局勢，當然不能沉默，如何擔當起兩岸的潤滑劑，避免台灣淪於戰場的窘境，謀求兩岸的和平，是責無旁貸的事。如果是僅僅以尊嚴為辭，無疑辜負了500多萬支持者的期待。

華元、向戌的「弭兵之盟」，唯一的禍患是兩大之間的小宋必須忍受大國的剝削；而台灣的狀況則與此大不相同。民進黨的選邊站，等於是默認了接受美方予取予求的剝削事實，昂貴的武器、滲毒的豬牛，早已證明了這點；而大陸方面，儘管情勢緊繃，卻還有百萬以上的台灣子民在對岸打拚。國民黨如果輕易棄守「和平」的努力，一旦戰事爆發，城下之盟無論是與誰簽訂，台灣的處境都會比宋國還要淒慘。

「求和」是迫不得已，這是李紅說的，國民黨已經對此發表嚴正的聲明，也讓大陸國台辦及李紅都作出了澄清；「議和」是未戰之前，謀求一切可能避免戰爭的手段，以對等的立場，存異求同。國民黨固不必「求和」，但絕對不能放棄「議和」，這是國民黨的重責大任。

這次的「求和」風波，已無有轉圜餘地，「迨天之未陰雨，徹彼桑土，綢繆牖戶」，國民黨應以此事為借鏡，致力於兩岸對等的民間交流，為未來兩岸間的和平作更大的努力。

（作者為國立台灣師範大學教授）