鑑於兩岸對峙已為台灣的安全及發展造成重大影響，國民黨秉持捍衛中華民國尊嚴及謀求兩岸人民利益的前提下，決定由前立法院長王金平率團出席本月19日在福建廈門舉行的「海峽論壇」，希望能藉此稍稍化解兩岸兇險，近年難得的溝通之旅卻因意外插曲而變調。

大陸央視主持人李紅的「台海兵兇戰危，這人要來大陸求和」一席話，頓時讓所有努力前功盡棄，雖然該女士改口稱「求和是指尋求和平，也相信王金平此行有助於兩岸和平」，國台辦公開澄清其絕非中共官方立場，重申歡迎王院長率團訪問之意，但後續效應已非國民黨能控制。

話一旦說出口就覆水難收。就算該主持人的本意不是如此，但央視終究是中共中宣部掌控的官方媒體，具一定代表性，兩個大陸中央層級單位一搭一唱，只會讓台灣民眾認為中共在玩兩手策略，更對脆弱的兩岸互信造成難以彌補的嚴重傷害，印證了「爭端往往是從無足輕重事件引爆」的鐵律。

為了捍衛尊嚴、也不讓綠營繼續拿舔共當成打擊國民黨的藉口，江啟臣主席決定取消王金平率團之行，並表明兩岸交流應以對等為前提。這樣安排陸方或許能諒解，卻也引來民進黨的批判。

總統府發言人就說「重點在對等尊嚴」，民進黨立委也批評讓國民黨前代理主席以個人名義與會是自我貶低國家尊嚴。現在，林榮德也被迫取消，可見得台灣內部許多不願修補兩岸互信的偏頗言論，正牽制蔡政府的兩岸政策走向，導致許多理性聲音選擇靜默以自保。

綠營的冷嘲熱諷只是凸顯自己昧於現實又無力化解兩岸爭議的愚莽。蔡英文總統日前就說兩岸瀕臨險境，應避免擦槍走火，那國民黨希望搭起兩岸對話橋梁、降低彼此敵意的作法，有何不對？民進黨在野時將ECFA視為糖衣毒藥，現在卻緊抱著不放，還向中共低聲下氣地要求切莫終止協議。如此的「卑躬屈膝」姿態，難道就是綠營口中的捍衛國家尊嚴？

若說台獨是台海戰爭爆發的引信，那中共內部的對台強硬派也是造成兩岸緊張的重要因素，都是需要雙方時刻警惕的對象。此次大陸「央視頻」的錯誤標題，不就暴露了兩岸缺乏溝通、相互猜忌的嚴重後果？民進黨只會指責對岸武力威脅，卻從不檢討自己台獨主張所帶來的極端風險，尤其蔡政府一再炒作戰爭邊緣手法，卻無力且無心化解敵意，恐將讓馬前總統的「預言成真」。

面對當前的兩岸冷對抗，民進黨無需因海峽論壇插曲而見獵心喜，只會空談兩岸對話，卻提不出具體可行政策，甚至連開放含瘦肉精美牛美豬進口還迴避國會監督，連基本的民主政治ABC都棄若敝屣，這樣的執政黨還敢奢談捍衛民主，豈不貽笑天下，也讓國人見識到雙標政黨永遠無敵的嘴臉。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）