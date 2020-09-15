美國駐北京大使館14日宣布，布蘭斯塔德大使即將離任，定10月初離開北京。美國國務卿蓬佩奧稍早的推文以反諷北京的口吻感謝布蘭斯塔德的「貢獻」，卻未說明原因，這不啻是華府透過召回大使，將美中關係降格為「代辦級關係」，凸顯美國總統川普反中政策強勢。令北京擔心的是，川普政府9月就出現變相召回駐陸大使的大動作，會不會以雷霆萬鈞之勢推出「10月驚奇」？

現年73歲的布蘭斯塔德2017年被川普挑選出任駐中國大使，可說完全是因緣際會。布氏早在1983年就認識前往愛荷華州這個農業州訪問的習近平。當時，習近平是河北省正定縣委書記，帶領玉米加工考察團到該州訪問，受到時為州長的布蘭斯塔德的熱烈接待，兩人一見如故，一直維持良好關係。2012年，成為中國國家副主席的習近平在訪美期間，特別安排舊地重遊，二人再續前緣。

川普任命布蘭斯塔德擔任美國駐北京大使，一方面是他與習近平熟識，有利於將農產品推銷到大陸，另一方面也是布氏的兒子艾瑞克是川普在愛荷華州負責造勢的高層幕僚，父子助選有功。

布蘭斯塔德2017年5月到北京履新時，由於他是第一位與中國領導人有私交的駐華大使，大陸外交部形容布氏是「中國人民的老朋友」。但曾幾何時，上任之初的「意氣風發」就變成「心力交瘁」而痛苦不堪。

儘管國務院與蓬佩奧都沒有透露布氏離職的原因，但研判可以歸納為三大因素。首先，上任沒多久，布氏就遭遇到美中關係自1978年建交以來紛爭最多的震盪期，雙方在貿易、高科技、港版國安法、新疆、南海等議題的交鋒，但他這個大使可以說大多數時間都是投閒置散，幾乎無用武之地。

其次，蓬佩奧在推文中感謝布蘭斯塔德「對美中關係再平衡做出貢獻，讓雙方關係變得注重結果、互惠與公平」，只要仔細一研究，不難發現布氏對美中關係的「貢獻」是如何讓他在兩大強權之間「左右為難」，以致於布蘭斯塔德在自己的聲明中提到「致力讓北京把類鴉片止痛劑芬太尼列為管制物質，把芬太尼銷往美國將受到中國法律重罰」，好像是他3年3個月任期中在推銷農產品之外最重要的具體成就。

第三，布蘭斯塔德日前曾計畫以署名文章投書《人民日報》，闡述華府在美中關係的立場，但卻為《人民日報》「斃稿」。大陸最重要官媒拒絕刊登他的文章，相信是他發現自己已無法在美中之間發揮作用，而由然興起「不如歸去」念頭的最後一根稻草。

11月3日美國大選過後，不論是川普連任或是民主黨拜登當選，美中關係必然會另有一番新氣象。值得注意的是，自從川普政府7月開始加大對大陸施壓力道，9月就變相召回駐陸大使，這可能意味著，川普選情在未來50天愈是不利，則發動「10月驚奇」的威力也就愈大。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）