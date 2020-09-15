王金平參加海峽論壇破局，出現兩種陰謀論，一是江啟臣本來就不願派團，「求和說」正好給了國民黨拒絕的藉口，另一種則是北京不願見到外界將王金平解讀為「信使」，故意讓央視拋出「求和說」回擊。這些說法都太脫離現實，王金平受邀成行是國共雙方正式宣布的，之前必然經過反覆溝通、確認和拍板，更何況海峽論壇是疫情下大陸「碩果僅存」的對台重要活動，北京一定確保如期召開，不可能輕率操作政治議題，可以確定「李紅事件」是一個意外。

功虧一簣遺憾之餘，我們仍能讀出一些「積極訊息」。第一，蔡總統知悉王金平受邀，並未刻意阻攔，王金平參會訊息曝光後，陸委會姿態放軟，綠營並未高調打王，這些跡象表明，蔡政府試圖在緊繃的台海情勢下尋求對話機會。第二，大陸在「蔡王會」猜測沸騰後，仍表達對王金平的歡迎，再加上一些大陸學者的正面解讀，說明「武統」絕對沒有納入北京對台議程內，在「和統」大方向不變的前提下，紅綠之間均存在溝通釋疑的意願。

兩岸正滑向敵我關係

當然，王金平此行的破局讓上述「積極訊息」無法開花結果，非常可惜，但透過這一輪紅藍綠三邊微妙互動，至少可以一窺兩岸執政當局的「政治底線」與「迴旋空間」，同時也說明台海看似「兵凶戰危」，但兩岸關係還不至於變成你死我活的「敵我關係」。蔡總統的兩岸立場很清晰，就是謹守憲法和《兩岸關係條例》、不會推動法理台獨，而北京對台的和平統一、融合發展政策也不會動搖，維護台海和平穩定是紅綠的「最大公約數」。

可悲的是，即便兩岸執政者並未將彼此關係界定為「敵我關係」，依然尋求溝通與緩和的可能，但殘酷的客觀現實很快壓垮了良善的主觀意願。王金平登陸破局背後，實質上折射出兩岸有心無力，難阻敵意螺旋持續下墜的困局。原因何在？恐怕還是和中美關係「質變」的大背景相關。

近幾個月，北京高層不斷對外釋放訊號，力圖維持中美交流合作態勢，嘗試重啟中美高層對話，不希望中美關係徹底破裂。毋庸置疑，對依然需要和平穩定國際環境的大陸而言，良好的中美關係與合作格局當然有利於大陸內部經濟發展，亦有利於大陸國際形象和外交。但這是否代表北京對中美關係的最後判斷？絕非如此。

按照大陸領導人習近平的「底線思維」和「風險意識」，大陸正在為今後中美關係可能出現的「攤牌」做各項準備，至於「合作比對抗好」等溫和發言只是「拖住」美國以及國際社會，盡可能為自己爭取時間。因此，雖然大陸對美資企業、美國民間仍友好相待，但北京似乎已經將華府界定為「敵」或者「鬥爭對象」。換言之，中美政治層面的「敵我矛盾」正在上升為主要矛盾。

中美綜合國力的消長之間，產生了具有中長期意義的結構性衝突。一般來講，結構性衝突未必一定轉化為敵我矛盾，但中美歷史文化、意識形態、制度體系迥異，尤其是美國朝野政治菁英自認對陸「接觸」政策失敗後，加深了對中共「敵我關係」的認知。北京表面不為所動，內心深處也不希望中美發生從「伙伴」到「敵人」的質變，但形勢比人強，此時此刻北京也不得不考慮重新拾起毛澤東「丟掉幻想，準備鬥爭」的名言。

當中美關係正在朝「敵我關係」方向演變，兩岸關係就很難倖免。蔡政府的台海戰略相當清晰，就是追求台灣在中美之間的「動態守衡」。即大陸愈是對台灣施壓，台灣就愈靠向美國，而台美關係的緊密和深化，一定程度上可嚇阻或限制大陸對台「為所欲為」，同時也可以爭取更多籌碼和北京對話，這是蔡總統的「棋手思維」。

受中美關係質變影響

但北京眼中，蔡政府「親美」無異於「投敵」，這與馬英九時期北京可以默許台灣「親美」有本質分別。在中美「敵我矛盾」思維的主導下，大陸的對台軍事施壓動作主要警告對象是美國，未來這種警告一定愈來愈多、愈來愈嚴厲，且台灣社會的感受也會愈來愈明顯。這就產生一個死結：本來不存在「敵我矛盾」的兩岸關係，被日漸裹挾進「敵我矛盾」愈發明朗化的中美關係。

王金平登陸之行破局也就罷了，近期大陸軍機、艦的頻繁演訓，更是給台灣造成了很強的「壓迫感」，這種壓迫不會讓美國打消介入台海的計畫，卻壓縮了蔡政府緩和兩岸關係的迴旋餘地。這次教訓再次說明，兩岸關係有滑向「敵我關係」的危險，各方應該正視這個嚴峻的現實，誰都不要以為單憑一己之力就可以扭轉局面，台海和平需要雙方共同維護。