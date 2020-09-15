原本是一樁可以四贏的好事，最後卻以破局收場，從四贏變成四輸；王金平無法出席海峽論壇，完全反映兩岸各方缺乏互信的問題。

當王金平將代表國民黨出席海峽論壇的消息傳出時，關心兩岸情勢的人幾乎都認為這是一著好棋。因為目前兩岸關係十分緊繃，民進黨與對岸的溝通管道已經中斷，國共論壇也已停辦4年，在此關鍵時刻王金平如果能夠成行，將有助於化解兩岸眼前的危機。不料卻因央視一則不當的評論，把一著好棋給玩成臭棋。

有消息指王金平是受到國台辦主動邀請參加海峽論壇的，也有一說王是國民黨提出的人選並獲得對岸同意。無論實情如何，在美中「新冷戰」之際，北京並不希望台灣一面倒向美國；王金平如果出席海峽論壇，多少可以扭轉這樣的情勢，北京當然樂觀其成。

蔡政府在美中問題上選邊站，或許有其不得不然，但共軍機艦頻繁擾台，兩岸民粹情緒高漲，已經對台灣社會造成負面影響，作為總統，她不能不擔心兩岸兵凶戰危。據轉述，8月10日蔡英文會見王金平時就提到，兩岸需要溝通，避免擦槍走火，所以王如果能夠成行，她當然也是樂見其成的。

再談到國民黨。兩岸政策原是國民黨的強項，自從2016年再度失去政權，國共之間已經有4年沒有正式的論壇，加上今年1月選舉大敗後，黨內掀起路線之爭，好不容易上周全代會通過新的兩岸論述，如果王金平能夠代表國民黨參加，等於是北京接受了國民黨新的兩岸論述，國民黨在兩岸問題上重新取得制高點，這對江啟臣角逐明年9月的黨主席改選，將大大有利。

如果一切順利，王出席海峽論壇之後，不無可能被委派為海基會董事長，兩岸溝通重新恢復。真要這樣的話，那就不只是紅藍綠三贏，對王來說更是個人政治生涯的又一春。因為他代表的已不只是國民黨，而是超越藍綠的跨黨派角色。跨黨派原是王金平的弱點，因為深藍討厭他，批他藍皮綠骨；深綠不喜歡他，說他不配當台灣人；老共也不認可他；但是在兩岸特殊環境下，這些缺點都變成他的優點。

然而王金平終究無法去海峽論壇，表面的原因是央視主持人李紅在微博上的一段評論，使用「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」這樣極不恰當的標題，真正造成破局的原因，則是兩岸各方缺乏互信，包括兩岸之間、藍綠之間以及國民黨內部。

李紅此時出此唐突之言，很難不讓人聯想到北京是否又在玩當年乒乓外交的兩手戲碼。但事發後微博已經拿掉，李紅也改口歡迎王金平出席論壇，說明對岸已經做了補救，國民黨卻非要她正式公開道歉才行，把自己給逼到牆角。這除了顯示目前的國民黨中央對兩岸關係的操作極不成熟，也反映黨內有人不希望王金平順利成行，以免他們將來在兩岸上失去角色，或者不願看到此事讓江啟臣水漲船高，影響明年黨主席選舉的布局。

總之，就因各方缺乏互信，才使得原本兩岸四方可以各取所需的一著棋，從四贏變四輸，令人十分惋惜。

（作者為信民兩岸研究協會理事長）