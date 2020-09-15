日本執政的自民黨總裁補選，菅義偉在黨內派系的支持下，以壓倒性的多數榮膺第26代總裁，將無懸念的成為日本第99代首相，替補安倍登板，帶領日本在後新冠時代變動的國際秩序中，實現日本國民心繫的安全。

安倍首相的外交政績十分亮眼，使接任的菅義偉的外交能力備受關注。菅是安倍政治上的賢內助，襄贊國務表現亮眼，為自己爭取到黨內的信任，臨危受命，希望能保住安倍內閣的成果，帶領自民黨在即將來到的眾議院大選中，再獲民意授權。

誠然，在日本的國政選舉中，內政議題遠較外交事務更受選民重視，但首相若無妥慎處理對美、對中關係，亦難以創造內政所需的安定之外環境。站上第一線的菅義偉無法只「安內」不「攘外」，「菅外交」須在華府及北京兩頭拉扯、施壓下，展現「大國外交」的槓桿操作，找出日本遊走兩邊的空間。缺乏安倍的外交家學淵源及祕書官出身的背景，菅義偉若對外交事務陌生或不感興趣，安倍外交中十分重要的「首腦外交」勢將弱化，此不利於未來日本對美及對中外交的開展。

短期間，日本在美、中對立下，仍將持續不選邊的「避險」外交操作，探索避免美、中衝突之策。現任防衛相河野太郎與外相茂木敏充皆為專擅外交的美國通，而自民黨中與北京具有信任關係的二階俊博更為安倍內閣改善日中關係的靈魂人物，二階帳下的垂秀夫年內將出使北京，在新內閣或黨的執行部中，這些要角若能持續發揮作用，一個安倍缺席的「安倍外交」始可能被暫時延續。

然而，待11月美國總統選舉結果出爐，不論誰主白宮，菅義偉皆須粉墨登場，開創外交新局，以具體的表現爭取日本民意的支持，證明自己至少是「長中繼」的角色，否則美、中恐不願以其為對象，實質推進彼此的關係。

此外，當前的日本外交，內閣交替的影響不若美國大選結果重要，美國的亞太戰略布局及美中關係的定位為日本外交決策的關鍵外環境因素。若美國總統川普連任，美日同盟存在不確定性，且美、中是否交易亦存疑慮，日本須經營日中關係以創造籌碼拉住美國，避免「遭棄」或「被捲入」，且在美、中博弈中，中國需要爭取日本，日中關係存在相互需要，日中關係改善的動力仍在。

惟菅義偉無法承繼安倍與川普的好交情，美、中對立若升高，菅缺乏擔任調人的能力與意願，此將不利區域穩定，且處於停滯狀態的日中關係亦可能滑坡。若11月，拜登當選，重視盟國與重回多邊將重現於印太區域，日本對中外交的需求將弱化，自民黨內的對中「慎重派」的影響力即可能隨之上升，日、中在東海海域的齟齬是否再度導致日中關係惡化，值得關注。

（作者為輔仁大學日文系所特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任）