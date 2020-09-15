日前大陸戰機連續多架次侵入台灣西南防空識別區，海空聯合軍事演訓距台最近只約166公里，擺明故意挑釁。中共前國家主席胡錦濤辦公室曾對海基會故董事長江丙坤傳達的3段話，此時此地，格外值得兩岸共同警惕和省思。

胡錦濤辦公室對江丙坤傳達此一訊息的年代是陳水扁總統主政時期。那時，兩岸關係走到一個多疑的十字路口，胡辦對時任國民黨副主席的江丙坤輾轉傳達了3個重要的訊息。

一是台灣不僅民進黨對共產黨的黨政結構和施政運作特性所知有很，國民黨也不是很了解。共產黨固然是一黨專政，但絕對不是一人獨裁。台灣特別要了解的是，中共對於兩岸關係的最高決策是中央對台工作領導小組，重大決策都是經由這個小組成員的多數決敲定。

江丙坤解釋，這個小組其實不小，位階也很高。中共總書記是小組組長，副組長是國務院總理，組員包括：國防部長、外交部長、國安部長等天然鷹派人士，民族情緒一旦上身，極可能擦槍走火。國台辦和海協會只是奉命行事的手腳，不能誤判或有過多人道的期待。

二是台灣不能誤以為獨立是中共可以單獨處理的議題。台灣如果採取獨立行動，中共若不採取強烈的反制行動，胡錦濤就當不了國家主席和中共總書記。大陸國家主席和中共總書記習近平2016年也曾在上海軟中帶硬地發表過類似的言論。

江丙坤的解釋是，中國大陸存在著藏獨、疆獨、港獨、澳獨等等，台獨是其中最敏感的部分，可能牽一髮動全身，中共對中華民國都不一定包容，更不可能坐視台灣獨立。

三是台灣不能誤以為中共聽不懂台灣選舉的語言。中共不解的是，陳水扁已經選上總統了，為什麼還在天天搞選舉。一個國家的領導人應該集合全民最大的共識，把國家帶往發展的方向。

台海兩岸如果不慎擦槍走火，那不只是國家的災難，也是民族的悲劇。「胡三點」雖是近20年前的舊事，不但值得現在的當權者習近平、蔡英文洗耳恭聽，兩岸人民也應該靜下心來好好省思，不能血氣方剛，更不必心浮氣躁。

（作者為國家公益發展協進會理事長）