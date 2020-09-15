美豬美牛開放在即，新冠肺炎疫情仍嚴峻，理應忙到焦頭爛額的衛福部長陳時中，反而頻繁接受綠媒採訪、上政論節目談台北市長選情，且有閒情逸致扮型男登GQ雜誌封面，還風光與詹雅雯在演唱會合唱兩首歌，政客行徑馬腳畢露。

萊豬及美牛明年元旦開放進口，原本振振有詞願帶頭吃美豬3個月的陳時中，之後改口稱自己有三高，連前衛生署長楊志良都消遣「這個老弟，實在不怎麼樣！」

不怎麼樣的陳時中愈來愈會耍嘴皮子。台北市副市長黃珊珊暗諷陳時中的美豬政策像月亮，初一十五不一樣，陳時中15日受訪立即回嘴說他不是月亮。

陳時中上政論節目更不避諱的談論台北市長選情，只要挺過食安、防疫及健保三支箭，是否參選，明年1月就明朗。言下之意，眼前衛福部最重要的三項工作，對他而言只是從政的墊腳石。

因此陳時中花了不少時間打理造型，登上時尚雜誌封面，洋洋得意自誇「老來帥」。放眼世界各國，當下疫情依然嚴峻，有哪個國家的防疫指揮官有閒工夫扮型男登時尚雜誌？

更誇張的是陳時中有時間練歌練到快啞，只為了在演唱會高歌，卻沒時間主辦美豬美牛說明會，讓民眾釋疑。更別說國民黨、時力及民眾黨為了美豬食安舉辦的四場公聽會，陳時中全部置之不理，任由在野黨唱獨腳戲。

陳時中的賣力演唱聽在養豬戶耳裡，恐怕聲聲刺耳，連蘇貞昌院長也忍不住調侃他是被政治耽誤的歌手。因蘇揆內心必嘀咕，他為了18日立法院開議備詢美豬議題忙得不可開交，衛福部長卻有閒工夫跑演唱會歡唱，顯然日前叮嚀陳「小心爬樓梯」都被當成耳邊風。