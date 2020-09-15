涵蓋15國的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），已經完成談判，目前正在進行協定文本的法律文字檢視，預計將在11月中旬的東協峰會正式簽署。在2013年即開始談判，時程一延再延的RCEP，在新冠肺炎衝擊下，RCEP成員仍然排除困難能在今年到位，顯示區域經濟整合仍是世界經貿主流。

去年印度因為擔心加入RCEP，特別是對中國開放市場對國內衝擊太大而退出RCEP。在印度缺席下RCEP的GDP仍達25.5兆美元，約占全球的3成，略高於美墨加協定（USMCA）的24.4兆美元，是全世界經濟規模最大，涵蓋人口最多的自由貿易協定（FTA）。亞太區域經濟整合也將邁入另一個里程碑。

RCEP主要目的是整合東協10國與中國、日本、韓國、印度，及澳紐等5個FTA。東協對外5個FTA廣度及深度均不足；再加上各協定規定繁瑣，又欠缺橫向整合，使得企業利用程度不高。藉由RCEP除了可以加深自由化外，也可以進一步整合現有規範， 實現貿易自由化的利益。

RCEP雖然以東協為中心，但是由於近年來中國大陸經濟成長很快，顯得非常不對稱；目前中國GDP占RCEP約55%，約為東協的4.5倍，在RCEP具有舉足輕重的地位。在新冠肺炎及美中貿易戰催化下，各國紛紛與中國脫鉤，將生產移出中國；但各國卻又覬覦中國市場開放商機。其中將以日本受益最大，因為RCEP國家中原先只有日本與中國沒有FTA連結，RCEP下中國對日本降稅幅度最大；再加上日本是對中國出口最多的RCEP國家，中國市場對日本有很大吸引力。

而在另一方面，RCEP各國也擔心對中國進一步開放市場可能的衝擊。而且由於印度的退出，降低在RCEP對中國制衡的力量；所以日本聯合印度及澳大利亞共同推動「供應鏈韌性倡議」（SCRI），目的就是取代紅色供應鏈並降低風險，以減輕對中國市場依賴。

日本也加強經營印度市場以鞏固雙邊關係。日本除了積極參與印度國內基礎建設計畫外；日本原先補貼在中國的日本企業，鼓勵將生產由中國遷回日本或是移往東南亞，最近又將補助範圍擴及由中國移往印度的日本企業，以加強日本與印度的聯結。未來日本一方面藉RCEP打開中國市場，另一方面也利用其他平台來稀釋中國勢力，在槓桿中國市場利益與制衡中國之間尋求平衡。

美國雖未加入RCEP，但亦不樂見中國藉RCEP擴大影響力，除了積極拉攏印度外；也與日本、澳大利亞及印度組成「印太戰略」聯盟，由多面向來抑制中國的崛起。

RCEP原則上歡迎新會員加入，不過以中國在RCEP的影響力，以及目前低迷的兩岸關係，台灣不可能加入RCEP。基於此，台灣應先規畫如何有效因應RCEP對台灣衝擊；以及在全球供應鏈大洗牌下，如何確保台灣在全球供應鏈的地位於不墜。

（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）