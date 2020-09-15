用《天能》的時光機器，我們一起回到5年前，看看能不能改變台灣新聞類新媒體發展歷程。

2015年，報導者恢弘上線，端傳媒跨海開局，我也成立了KNOWING新聞，希望為台灣新媒體市場創造更多的嘗試。至於當年東森新聞雲流量奪冠，加上風傳媒與關鍵評論網持續擴大影響力，平面媒體與電視台的網路部門也加碼投資，確實遍地開了花。

5年前，臉書在台廣告額不到100億元，粉專廣告效益高，但經過5年的養套殺之後，臉書在台廣告超越200億元，是有線與無線電視頻道廣告量的總和。你我的粉專廣告觸及率越低，臉書賺得越大。

這是用時光機器也難以逆轉的大勢。我們也看到，臉書與Instagram，以及Google與Line，在台灣移動互聯網市場成了狂奔的象群，讓小動物們都追不上。

台灣今年網路廣告上看500億台幣，巨頭們大口吃肉，小動物餓著肚子，差距越來越大。東森新聞雲母公司東森新媒體控股去年營收11.86億元，已經是本土業者之冠，但只是巨頭們收入的零頭。

蘋果新聞網嘗試訂閱制失敗，音頻與知識付費市場發展滯後，至於海外與本土OTT的政策傾軋也只是「被殖民」的必然而已。

關鍵在於，在移動互聯網的「平台經濟」下，台灣不僅做不出生態系，甚至連能夠賺到錢的「產品」都打磨不出來。面對八國聯軍的航空母艦炮擊，我們只能坐在舢舨上開槍反擊。

在哈佛商學院榮譽退休教授肖莎娜的《監控資本主義》一書中表明，在跨國網路巨頭建構的虛擬空間中，身為消費者的我們，其實是一種「剩餘」來源，在這無可遁逃的原料萃取過程當中，我們是被榨取的對象。

肖莎娜直言，這讓我們的日常數位生活成了每日重複續約的21世紀浮士德契約。我們也不再反抗，以犬儒主義來合理化這種現象，「民眾只能帶著鐐銬，一邊高聲歡唱！」

在《監控資本主義》發達的中國與美國，就成了網路產業兩張大牌桌，牌桌上的籌碼恨天高！一流公司的市值與估值都是千億美元起跳，蘋果更達到人類歷史以來僅見的2兆美元市值。至於二流公司也有百億美元起跳，三流公司有30億到100億美元估值，至於10億美元估值的獨角獸新創企業，就是滿街到處亂跑了。

中美之外，確實荷包有籌碼的玩家，真的不算多。2019年底，Yahoo JAPAN與LINE合併時，就自嘲與中美兩國不是同一個量級。

南韓有NAVER、瑞典有Spotify、挪威有Opera、芬蘭曾有開發出Angry Bird手機遊戲的Rovio，東南亞也有蝦皮母公司SEA，還有Grab與GoJek等出行應用，從市值來看，真的都無法入列一流公司，更稱不上「巨頭」了。

養出台灣本土的獨角獸，一直是政府與新創圈的共同目標，但在產業發展滯後的前提下，確實無法大規模複製中美的成功經驗，這也讓我們的數據與隱私成了被老大哥與巨頭們監控的原物料。

「紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行。」出自於陸游的《冬夜讀書示子聿》，這是我投入新媒體產業的初衷！因為不做就更落後，更被監控與殖民了，大家動手做就對了！

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）