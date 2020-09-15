美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院院長蓋瑞特為企業家們解讀「中美經濟關係現狀與未來」時曾指出，美國人所奉行的價值觀或者說向世界所倡導的這種價值觀，是一種普世的價值觀，美國認為她有權利也有責任，來告訢世界其他國家和地區的人，什麼是正確的生活方式 。

美國從1776年立國，迄今不過兩百多年，因緣際會成為今世首強巨富，歷史眼光固然浮淺，想法更為奇持。自認為世人都應該追隨她的腳步，成為她的附和者，稍有不從，則迫之以飛機大炮，受害國家屢見不鮮 。

中華文化源遠流長，中國科技、經貿、生產領先全球時，美國尚未立國。美國立國之後，歷史裡的中國，盡是鴉片戰爭前後受列強侵略之下衰敗的景象，所以在美國人眼裡，中國不過是貧窮、落後的國家，任何創新發展都是學自美國、甚至偷自美國。美國人認為如此衰敗落後之大國，當然應以美國所倡導的所謂「普世價值觀」 加以改變。

自1978年中國大陸首倡「改革開放」，強調「走自己的路，不以書本做教絛、不照搬外國模式」，實施以來，無論基礎建設、經濟發展進步之快速，為世人所矚目。前不久歐美著名大學的學者專家，聚集荷蘭阿姆斯特丹以「中國威脅」進行討論，共得出15項罕見共識，諸如：堅持社會主義，但不排斥資本主義；堅持黨的領導，但不排斥其他黨派監督；中國有最完整的工業體系；中國有龐大的金融庫存，其金融現實能力是歐、美、日、俄的總和；中國有罕見的宏觀調控能力。結論認為，中國如果本身不出問題，沒有任何國家能夠把她擊垮！

英國《一週周刊》8月13日以〈美國無法改變中國〉為題，發表專文。作者瑞安‧庫珀認為，現階段中國經濟規模已超過了美國，而中國國家體制也比美國要好得多。他建議，美國既然無法改變中國，不如改變自己，維持與環太平洋國家友好關係，互助合作，創造共贏。美國應該放棄從外部改變中國政治的想法，因為中國人的命運，最終掌握在中國人的手中。

（作者為前退輔會主委）