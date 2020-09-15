配合KMT！海峽論壇林榮德也不去了 繞一圈三輸兩贏？ 20:142020/09/15 言論 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 配合KMT！海峽論壇林榮德也不去了 繞一圈三輸兩贏？ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 配合KMT！海峽論壇林榮德也不去了 繞一圈三輸兩贏？ 配合KMT！海峽論壇林榮德也不去了 繞一圈三輸兩贏？ #KMT #海峽論壇 #林榮德 #去了 #三輸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 一路都在騙騙騙？陳揮文警告江啟臣：你被王金平賣了 15:522020/09/15 政治 不滿求和說 王金平不去海峽論壇 04:102020/09/15 全球財經 求和效應擴散 國民黨不出席海峽論壇 04:102020/09/15 政治要聞 三輸兩贏的海峽論壇 04:102020/09/15 時論廣場 秋颱紅霞將生成 吳德榮曝未來路徑 08:112020/09/15 生活 不會請林榮德傳話給對岸 李乾龍：國台辦期盼兩岸要繼續溝通交流 13:432020/09/15 政治 增進兩岸交流 海峽論壇照常舉辦 04:102020/09/15 政治要聞 新黨、國民黨員仍要參加海峽論壇 綠委批國民黨打假球 11:372020/09/15 政治 國民黨 個人身分參加 總統府 重點在對等尊嚴 04:102020/09/15 政治要聞 捨破冰良機 國民黨坐失兩岸發言權 04:102020/09/15 政治要聞 言論熱門新聞 快評》杜特蒂又說大實話 - 短評 - 言論 中時社論》王金平登陸失敗的凶兆 - 中時社論 - 言論 快評》《花木蘭》雙輸 - 短評 - 言論 許歷農》美國無法撼動中國 - 觀點 - 言論 無色覺醒》王丰：中美疫苗研發比拚！大陸生技領先前茅！ - 無色覺醒 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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