蔣總司令於八月十二日下野後，京、滬一帶軍民不知底蘊，竟為之人心惶惶。孫傳芳知我軍有內變，乃拚全力反攻，自蘇北循津浦路及運河兩路齊頭並進，自江北炮轟江南。長江上游的武漢「東征軍」也正向下游移動。我軍兩面受敵，形勢頗為不利。八月十九日軍委會開會時（蔣下野後我們復用軍委會名義），何應欽、白崇禧和我決定以軍委會名義，將軍隊重行部署；把三路大軍一齊南撤，防守長江，以阻敵人南渡。

蘆葦掩護 安全登船

我們的防禦部署，係以第一路軍，轄第一、第十八（原第六軍楊杰師改編）、第十四、第二十六、第十及第三十一等軍，擔任南京城東郊烏龍山以東至淞滬一帶的防務。第二路軍，轄第三十七、第二十七、新編第十、暫編第十一等軍，擔任東西梁山以西長江上游的防務。前敵總指揮陳調元則駐於蕪湖。

我第三路，轄第七、第十九（原第十五軍改編）、第四十、第四十四各軍，則擔任烏龍山以西，東西梁山以東，長江中段的防務。

至此，除合肥、六安一帶尚由第三十三軍防守之外，江北已無我軍駐屯。孫軍與我隔江對峙，四處揚言，說要克日渡江，消滅我軍。武漢軍此時倘也東下，我軍勢難首尾兼顧，前途將不堪設想了。所幸自蔣下野後，武漢方面「反共倒蔣」的「東征」計畫已失了藉口。馮玉祥又連電寧漢雙方調解，汪兆銘也表示論事不論人。寧漢對立的局面，表面上確實鬆弛了不少。南京中央方面企圖遴選要員北上，和漢方接洽化嫌息爭，庶幾可以合力應付敵軍的反攻。在這場合下，大家一致推舉我做代表，往武漢商談。

南京方面推舉我的原因，主要是因為我性情平易，人緣甚好，武漢方面對我初無惡意。十五年冬，我曾一度為「遷都」問題奔走於潯、漢之間。十六年五月又為寧漢的和平專程往湖口晤朱培德。眾人皆知我識大體而無成見，為黨國奔走，毫無私意參雜其間。

眾人既以此相推，我也只得勉為其難。此時武漢方面領袖適在廬山開會，經過電報往還之後，我遂於八月二十一日自南京乘專輪西上。惟孫傳芳陳重兵於江北，自浦口隔江炮轟南京，終日不絕。我的「決川」號淺水兵艦無法在下關江面停泊。我們一行只有乘夜間自下關上游西岸約二十里的江面，利用蘆葦掩護，才得安全登船上駛。

「決川」從前為吳佩孚的座艦，行駛極速。二十二日黎明時，已駛近安慶江面。在晨光曦微中，我發現長江南北堤岸上大軍如雲，紛紛東下；這顯然是武漢的「東征」之師。看到這情形，心頭一怔，暗想蔣總司令已經下野，為何武漢大軍還在東進？因我軍自津浦路失利後，一、七兩軍已調駐南京，拱衛首都，陳調元部也調往蕪湖。安慶附近並未駐兵，遂為唐軍所佔領。「決川」艦過安慶，兩岸的武漢軍隊尤多，向東行進，絡繹不絕。且有輜重及炮隊等重武器，由船隻運輸，向東疾駛，顯然是有所為而來。

傍午之時，我的專輪便到達九江。在九江與汪兆銘等通過電話後，便趕往廬山。這時已是下午。果然武漢諸領袖都在廬山，遂由汪兆銘召集開會，聽取我的報告。到會者，計有汪兆銘、譚延闓、孫科、宋子文、陳公博、顧孟餘、唐生智、朱培德、張發奎、鄧演達等十餘人。

軍閥張目 人心惶惶

會中，汪氏請我報告南京方面的情形。首先，我說明南京方面清黨的苦衷，現在武漢亦已「分共」，雙方最大的隔閡已除，以後寧漢合作繼續北伐，完成革命，實係勢所必然。再者，武漢方面諸同志對南京方面同志誤解最深的，只是蔣總司令，今蔣同志為促使寧漢合一，已自動辭職下野。在此情況下，武漢諸同志應已毫無顧慮之處，所以南京方面同志特地派本人為代表，前來歡迎諸同志東下，同商大計。最後，我強調我沿途所見武漢軍隊東下的情形。我說，如今敵我正在南京上下游一帶隔江相持，蔣同志也已下野，人心惶惶，武漢的軍隊如仍沿長江東下，無異為軍閥張目，勢將引起極大的不安與誤會。因此，我堅決要求武漢的軍隊立刻在安慶一帶停止東進，以釋群疑。我並希望能有幾位中央大員同我到南京，以安軍心，庶幾使我不虛此行。

我報告完畢後，汪氏便說：「德鄰同志的報告已十分詳盡，所說各點也極合情合理，希望大家研究……」接著，他就把目光移向唐生智說：「孟瀟兄，你能否考慮把東下的部隊暫時停在安慶呢？」

唐生智回看一下汪氏之後，視線轉到我的臉上，便斬釘截鐵地說：「我的部隊決不能在安慶停止……至少要開到蕪湖！」

此時全場氣氛頓形緊張，眾人一聲不響，汪氏弄得十分尷尬，又無法再說下去。大家只是把目光盯住我和唐生智二人。停了半晌，我方說：「孟瀟兄，你的軍隊如開到蕪湖一帶，江南軍心民心都要惶惑不安。江北的敵人也必乘機渡江啊！」

唐把兩眼一瞪，說：「那我可不管什麼軍心民心惶惑不安啊！」

我說：「那麼你的軍隊為什麼不能在安慶暫停一下呢？」

唐說：「安慶沒有糧食能供給大軍之用，我軍必須到蕪湖！」

我說：「孟瀟兄，就我所知，蕪湖並不產米，只是個米市而已。真正產米地區是安慶附近各縣及巢湖周圍區域。為軍米著想，你應該把軍隊北調，進入巢湖沿岸魚米之鄉，再北上可以截斷津浦路，和我們南北呼應，以解決津浦路上的敵人。你又何必去蕪湖為敵人張目呢？」

唐此時的面色極為嚴肅，顯出十分不講理的樣子，說：「李同志說的話不可靠，……我有我的計畫，別人用不著管！」

我看唐生智那副蠻橫的樣子，心裡想這小子真翻臉不認人。他以前為吳佩孚軍所敗，在窮途末路時，對我是如何地卑躬屈節，搖尾乞憐。現在羽毛豐滿，便立刻反噬，實在可惡之極。（待續）