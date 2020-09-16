人生就該有一場壯闊的旅行。

這是許多人的夢想，然而真正踏上旅途的卻沒有幾個，我們總是能用各種理由推延踏出舒適圈的第一步，所謂「壯遊」何必捨近求遠？世界上還有哪一片土地可以同時擁有多種不可思議的地形地貌，有超過50個民族，有截然不同的風土民情，橫跨最大跨度的經緯度，卻近在對岸？

於是，我展開了一段歷時數年，橫跨千萬里，永遠沒有終點的旅程。

江南

作為一個背包客旅者，《徐霞客遊記》是奉為圭臬的聖典，其開篇第一章就是〈遊天台山日記〉，於是我由基隆乘船，抵達老家浙江玉環，一路走臨海、天台、紹興、杭州，直至上海，把富饒的天堂江南地區先踏過一遍。

緣著徐霞客的的步伐，造訪佛教天台宗發源地國清寺、五百羅漢道場天台山、杭州靈隱寺，這才發現一路上竟都圍繞著宗教主題，於是也特別造訪濟公位在天台的故居，如同湄洲媽祖一般，每年台灣都有進香團體來訪，兩岸同源，宗教是無須言語的心靈共識。

絲路

想要體驗馬可波羅、張騫、玄奘當年橫越河西走廊的壯闊，隔年我從西安出發走上絲路。起點的西安是十三朝古都，遙想當年稱為長安的這座城市，可是中原最大的經貿中心，中西文化交流、各地商貿齊聚，現如今一條回民街，有著深刻輪廓的各民族人群提供著涼皮、泡饃、湯包、串烤等美食小吃，食物的交會融合永遠是族群之間最佳的黏著劑。

從西安搭火車一路西進，蘭州、張掖、酒泉、嘉峪關，直至敦煌，昔日地理歷史課本上的地名，終於不再是名詞，而是能夠親臨感受的土壤大地。在張掖的小村落遇到中文都說得不太清楚的青海回民，聽說我是從台灣來的，整個人眼睛張得老大，不可置信的念叨：我還是第一次見到台灣人……

在沿海城市處處都有台灣人生活工作，可這西北偏鄉小鎮，真的不容易見到台灣來的訪客。走到敦煌，一位看來與農民工無異的大叔，卻是人稱沙漠之狼的葛老大，曾經憑藉著出色的荒野探險能力，帶領日本人穿越羅布泊。在敦煌期間，葛叔葛嫂視我為家人般的招呼，讓我覺得在西北也有個家，四海皆兄弟原來是這種感覺。

從戈壁荒漠、月牙泉，出陽關，跨過了玉門關，來到占了大陸國土六分之一的新疆境內，自烏魯木齊出發，繞著準噶爾盆地走了一圈，遠至譽為「東方瑞士」的喀納斯湖，在禾木村聽見圖瓦人「呼麥」，那聲音在咽喉與口腔之間迴盪，發出令人佩服的音域起伏效果，不禁讚嘆世界的奇妙。而對台灣人來說，更加印象深刻的是「距離」，新疆有45個台灣大，每一趟車程至少六小時，對我們來說，這時間足以從台灣頭走到台灣尾了！

香格里拉

《消失的地平線》這本小說，讓香格里拉成為旅人終生追逐找尋的世外桃源，為了印證James Hilton筆下的烏托邦仙境是否真實存在，我安排了由昆明、大理、麗江、瀘沽湖，一路走到香格里拉，這一路上高海拔的地理狀況，對身心都是極大的挑戰。

在瀘沽湖這大山之間，見識到中國唯一的「女兒國」，母系社會的結構下，外界難以想像的走婚制度，顛覆了我們制式的線性思維，深入瞭解更能體會因應時空環境而衍生出不同的生存模式，藉由接觸理解，不同文化亦能相互尊重共存。

走到束河古鎮時，遇到兩組台灣人，皆在大陸遇到愛，從此落戶在這遙遠的清靜古鎮中，過著一段不一樣的人生。他鄉遇故知自是分外親切，人生的際遇總是來得突然，緣分是沒有時空限制的。

在麗江古城中，我認識了來自上海的姑娘，她在瀘沽湖的篝火晚會中，與彝族的青年對上眼，進而相戀，從此離開繁華的上海，在偏遠的麗江經營特色行程規畫。而在一側落石，一側奔流的金沙江懸崖地形中，老司機安穩的將我送抵獨克宗古城，所落腳的客棧主人是一位研習佛法的藏族青年與漢族的女老師，當年因為赴偏鄉支教才成就了這段漢藏情緣。至此，我似乎頓悟了，所謂世外桃源，指得不是美景仙境，而是有愛的地方！原來，愛就是跨越一切鴻溝的無形力量！（上海幫幫主／台北）