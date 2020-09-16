無色覺醒》賴岳謙：民黨挖洞？國黨跳坑？只因標題取消赴陸？

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第719集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「民黨挖洞？國黨跳坑？只因標題取消赴陸？」

國民黨原擬訂由前副主席王金平作為領團代表，參加在廈門舉行的第12屆海峽論壇。本來期盼能藉此民間交流活動，促進兩岸和平交流，卻因央視節目主持人以個人立場在「央視頻」發佈一則標題惹議，引發台灣社會輿論及國民黨等不滿。

央視節目主持人李紅在事件後解說，所謂「求和」是「尋求和平」。是為促進兩岸溝通和平，李紅強調純屬個人言論，並不代表官方立場。而歷年舉辦的「海峽論壇」兩岸交流活動，目的是為了「擴大民間交流、加強兩岸合作」，但如今卻因為有心人士的刻意誤導，節目主持人的個人言論遭到無限上綱，本屬於兩岸善意交流的活動蒙上陰影。

台灣政論節目何其多，而在台灣的談話性節目裡面，對於政黨政治彼此競爭之間，或者是對於中國大陸的批評與謾罵，實在不勝枚舉，如今國民黨卻因為央視節目主持人個人的言論，而要拒絕參加「海峽論壇」，這無疑是對本就僵持的兩岸關係帶來更加負面的結果。

在民進黨的完全執政下，兩岸關係已經降至冰點，雙方或有可能在海峽中線意外擦槍走火，造成不可挽回的後果。台灣民眾相當清楚，若是兩岸一旦開戰，兩軍交火的主戰場，一定會是在台灣本島境內，平民百姓必將受到戰火的波及，甚至於生命與財產遭到戰火的破壞。

所以不論戰爭的勝敗，台灣經濟必定遭到嚴重打擊，我們的國力與競爭力也會受到重挫，甚至到無法與菲律賓等國抗衡的地步。對於兩岸可能將發生戰爭，一定不會是台灣民眾所樂見的。

在兩岸關係如此低迷之際，前副主席王金平接下國民黨團長之時，無疑會遭到許多民粹主義的言論攻擊。他卻能夠在如此敏感的時機，無畏各路人馬的酸言酸語，接下為兩岸和平交流的重責大任，應是大仁大勇的行為。

反觀國民黨對於主持人的個人言論極其敏感，就像是落入民進黨安排的腳本當中，兩岸政策民間交流都被制約。日前國民黨宣佈不以黨團形式參加，取消出團。而王金平受訪時也表示，黨中央決定不去，他就不去。如此能為兩岸關係緊張降溫的機會因此流失。

2005年陳水扁順利連任後，兩岸氛圍如同現在一樣局勢緊張，充滿肅殺之氣，當時許多台灣老百姓相當清楚，民進黨無法改善兩岸的關係，而時任國民黨主席連戰以相當大的氣魄，訪問大陸展開兩岸「破冰之旅」。

當年連戰「破冰之旅」訪問大陸成功，讓台灣民眾看到國民黨有穩定兩岸和平的關鍵位置，也使得日後馬英九為國民黨再度取得政權，奠定相當好的地基。未來兩岸關係如何發展，仍需持續密切關注。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！