8月以來美中兩強軍事行動異常頻繁，高呼抗中保台的蔡英文總統二度示警，台海可能擦槍走火成為衝突點。戰雲密布之際，兩岸迫切需要一次正向事件來緩和各方矛盾，累積互信，為交流對話創造契機。王金平率國民黨代表團赴廈門參加海峽論壇，原本是一次極好的機會，卻因央視李紅的「求和說」，在台灣釀成政治風暴，最後國民黨宣布不以政黨形式參加，並勸阻黨內高層以個人身分參加，一樁好事功敗垂成，令人浩嘆。

「求和說」可以判定是偶發意外，並非大陸官方的立場，否則國台辦不會在爭端初起，立刻出面表示歡迎王金平赴會，李紅也不會在第2天就做出澄清與解釋。一次口頭失誤卻釀成政治風暴，顯然不能簡單歸咎說錯話的人，而是事件表面下深層的結構性因素使然，也就是兩岸民意結構改變，民粹鷹派當道的問題。

2014年後兩岸關係加速惡化，社會反中氛圍高漲，國民黨兩度敗選後，選舉出身者多成為鷹派，反對示軟。大陸社會則因台灣社會反中氛圍而反彈，充斥厭台、反台情緒，甚至許多涉台學者都認為和統無望，主張武統。近年國共之間少有對話往來，過去累積的互信關係似已蕩然。李紅事件激化，陸方難以理解國民黨為何因雞毛蒜皮「小事」而義憤填膺，藍營也無法諒解陸方為何在兩岸破冰有望之際，出現激進言論，最終造成兩岸鴿派分道揚鑣、滿盤皆輸的最壞局面。

這次事件的最大教訓是，舊思維已不能適應新環境，希望維持兩岸和平發展關係的鴿派必須創新思維。雙方若要在詭譎的國際情勢下，共同為維繫兩岸和平努力，就必須更全面理解各自的新民意。就國民黨來說，必須了解大陸社會近年對台灣由期待轉而失望的憤怒情緒，及美國全面制中戰略下，大陸反美厭台民情的激化，大陸鴿派面對著前所未見的輿論壓力。

對大陸來說，也得理解台灣的政治規則，國民黨必須面對台灣民意的變化，調整策略與路線。倘若國民黨不顧慮民意而執意與會，達成的任何交流對話成果，事實上都無助於兩岸和平，反可能遭到操作而模糊焦點。

更進一步來說，包括此次「求和說」以及2014年敗選以來，不少大陸輿論，長期都有將兩岸關係惡化責任怪罪國民黨的傾向。這對兩岸鴿派合作，並無幫助。國民黨雖然兩岸論述與做法時有變化，然而從2005年連戰訪陸之後，和陸大戰略便未曾改變，也是台灣內部維持和平發展關係的重要力量。

2014年太陽花學運造成的兩岸經貿深化交流傷害，確實可以歸責於國民黨內鬥，對兩岸關係造成嚴重的負面影響，包括讓蔡英文上台的後續效應。但2018年時，國民黨也在主張強化兩岸經貿往來的基礎上獲得大勝，國民黨並未一蹶不振。

國民黨已經在野，不應為兩岸關係擔責，也承擔不起，然而藍營必須明白，正如江啟臣主席所說，和平不是卑躬屈膝求來的，但國民黨基於歷史傳承與社會期待，仍必須扮演兩岸和平使者的角色，這是無可迴避的責任，也是選民對國民黨的期許。江在海峽論壇破局後，相當有深意地在專訪上重申國民黨對守護兩岸和平的立場，認為兩岸並非零和關係，對話不僅透過論壇才行，只要雙方秉持善意，就有交流對話空間，國民黨維繫兩岸和平的大戰略並未改變。

但政治不能空談，必須有主張、有承諾、有方法、能堅持，對現階段國民黨來說，要有改變台灣民意結構的主張、承諾與方法，並堅持到底。國民黨的兩岸關係定位為何？蔡總統也希望與大陸交流，國民黨與民進黨有什麼不同？

如果國民黨只是附和民進黨，那麼蔡英文與民進黨動輒6成民意滿意度，藍營就只能永久在野，兩岸民間也會繼續相互仇視，兩岸鴿派將從歷史舞台中消失，讓鷹派對決，這將是中華民族的悲劇。兩岸鴿派須各自努力創造更大政治能量掌握社會發展主導權，進而相互幫助，創造一加一大於二的力量。北京也應擺脫過去與國民黨互動的舊思維，不受教條與官僚主義綁架，以更開放、更有彈性的思維與方法因應新局，兩岸關係才可能出現轉捩點。